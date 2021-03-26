«Одноклассники» изменят принцип своей ленты новостей

«Одноклассники» в рамках обновленной стратегии планируют добавить рекомендации в новостную ленту пользователей и снимать собственный контент. Это позволит увеличить время нахождения человека внутри соцсети

Антон Федчин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Одноклассники» изменят стратегию развития компании, сделав акцент на работе с контентом и сферой услуг. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель соцсети Антон Федчин. Главная цель — увеличить время, которое пользователь проводит внутри сервиса.

По словам Федчина, компания планирует интегрировать рекомендованный контент в новостную ленту пользователей. Однако для этого в соцсети необходимо генерировать больше качественного контента, а также улучшить качество самих рекомендаций. «Раньше мы всегда были площадкой про общение с близкими людьми, но сейчас ближний круг пользователя уже не может сгенерировать для него достаточно контента, чтобы покрыть его потребности и чтобы он не ходил «на сторону» в другие проекты», — рассказал глава «Одноклассников». При этом он признал, что если пользователю в ленте попадется хотя бы что-то, что ему не понравится, он «сразу свалит».

В конце прошлого года соцсеть запустила платные подписки на группы, которые позволят зарабатывать авторам и компаниям на эксклюзивном материале. Стоимость подписки начинается от 1 руб., комиссия соцсети составляет 5%.

Еще одно направление развития компании — создание собственного контента. В четверг, 25 марта, социальная сеть выпустила первый собственный сериал «Пять с плюсом». Федчин назвал проект экспериментом, от результатов которого зависят дальнейшие съемки. Глава площадки отметил, что полноразмерные видео могут увеличить время нахождения в соцсети, но при этом «просадить» всю остальную активность.