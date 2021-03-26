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«Одноклассники» изменят принцип своей ленты новостей

«Одноклассники» в рамках обновленной стратегии планируют добавить рекомендации в новостную ленту пользователей и снимать собственный контент. Это позволит увеличить время нахождения человека внутри соцсети
Mail.ru Group MAIL 1 729,4 +0,78% Купить
Антон Федчин
Антон Федчин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Одноклассники» изменят стратегию развития компании, сделав акцент на работе с контентом и сферой услуг. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель соцсети Антон Федчин. Главная цель — увеличить время, которое пользователь проводит внутри сервиса.

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По словам Федчина, компания планирует интегрировать рекомендованный контент в новостную ленту пользователей. Однако для этого в соцсети необходимо генерировать больше качественного контента, а также улучшить качество самих рекомендаций. «Раньше мы всегда были площадкой про общение с близкими людьми, но сейчас ближний круг пользователя уже не может сгенерировать для него достаточно контента, чтобы покрыть его потребности и чтобы он не ходил «на сторону» в другие проекты», — рассказал глава «Одноклассников». При этом он признал, что если пользователю в ленте попадется хотя бы что-то, что ему не понравится, он «сразу свалит».

В конце прошлого года соцсеть запустила платные подписки на группы, которые позволят зарабатывать авторам и компаниям на эксклюзивном материале. Стоимость подписки начинается от 1 руб., комиссия соцсети составляет 5%.

Еще одно направление развития компании — создание собственного контента. В четверг, 25 марта, социальная сеть выпустила первый собственный сериал «Пять с плюсом». Федчин назвал проект экспериментом, от результатов которого зависят дальнейшие съемки. Глава площадки отметил, что полноразмерные видео могут увеличить время нахождения в соцсети, но при этом «просадить» всю остальную активность.

Также в ближайшее время «Одноклассники» планируют интегрировать в соцсеть платежную систему VK Pay. «В рамках новой стратегии хотим быть площадкой не только про общение и контент, но и про получение услуг. Это будут истории про появление социальной коммерции, супераппов (объединяют функционал нескольких приложений. — РБК), других вещей — в том числе связанных с экосистемой. Будут платежные инструменты — кешбэки, бонусы, подписки, рассрочки и т.д.», — рассказал Антон Федчин.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

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Кроме того, платформа намерена развивать продажи товаров и услуг пользователями. «Видим себя как оптимальная платформа для малого и среднего бизнеса, где они могут продавать свои товары и услуги. Например, в прошлом году выяснилось, что у нас популярны дистанционные услуги — репетиторство, мастер-классы и тренинги. Есть витрина «Мастера», где специалисты предлагают свои услуги», — рассказал представитель соцсети. В числе популярных сегментов он упомянул сегмент бьюти, услуги сантехников, слесарей и др.

В ближайшей перспективе через «Одноклассники» можно будет оформить подписку на VK Combo, которая позволит слушать произведения в музыкальном сервисе ОК. Таким образом, пользователь сможет совершать весь цикл покупки, не используя другие сервисы. «Планируем запуск оплаты товаров и услуг через «Одноклассники», возможность записаться в салон», — добавил он.

Согласно отчету Mail.ru Group за 2020 год, выручка сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» выросла на 4,7%, до 52,7 млрд руб. Выручку «Одноклассников» компания не раскрывает, но указывает, что этот показатель у «ВКонтакте» составил 25,4 млрд руб. По словам Антона Федчина, сейчас соотношение IVAS (выручка от продажи виртуальных сервисов, в основном игр и подарков) и рекламной выручки составляет примерно 60 на 40%.

Авторы
Владислав Скобелев, Дарья Чебакова
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