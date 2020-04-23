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«Одноклассники» назвали популярные в период самоизоляции сервисы

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Пользователи «Одноклассников» стали больше общаться, смотреть видео и проводить время в соцсети с начала периода самоизоляции. Об этом говорится в сообщении соцсети, поступившем в РБК.

«Одноклассники» в рамках отчетности Mail.ru Group за первый квартал 2020 года рассказали о результатах по использованию сервисов в период массовой самоизоляции.

В соцсети отметили, что также растет вовлеченность пользователей в сервисы для общения и обмена эмоциями. В первом квартале текущего года пользователи отправили в 2,5 раза больше виртуальных подарков, чем год назад, — 16 млрд.

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Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Количество групповых звонков за две последние недели марта росло на 70% в сутки, а конференций с участием от пяти человек — в четыре раза.

По данным «Одноклассников», пользователи во время самоизоляции стали больше потреблять контент. Число просмотренных событий в ленте новостей увеличилось на 14%, а видеосервис соцсети набрал 1 млрд просмотров в сутки, что стало рекордом.

«Кроме того, в отсутствие возможности выходить из дома увеличивается количество создаваемых прямых эфиров: в течение марта их число выросло на 29%», — говорится в сообщении.

Помимо этого по сравнению с первым кварталом прошлого года аудитория мобильных игр в соцсети выросла на 27%, а число пользователей ленты «Рекомендации» — на 22%.

Среднее время пребывания в соцсети в приложении на платформе iOS за последние две недели марта превысило общегодовое и составило 12,7%. Среднее время год к году выросло на 9% в iOS-приложении и на 24% на платформе Android.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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