«Одноклассники» назвали популярные в период самоизоляции сервисы

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Пользователи «Одноклассников» стали больше общаться, смотреть видео и проводить время в соцсети с начала периода самоизоляции. Об этом говорится в сообщении соцсети, поступившем в РБК.

«Одноклассники» в рамках отчетности Mail.ru Group за первый квартал 2020 года рассказали о результатах по использованию сервисов в период массовой самоизоляции.

В соцсети отметили, что также растет вовлеченность пользователей в сервисы для общения и обмена эмоциями. В первом квартале текущего года пользователи отправили в 2,5 раза больше виртуальных подарков, чем год назад, — 16 млрд.

Количество групповых звонков за две последние недели марта росло на 70% в сутки, а конференций с участием от пяти человек — в четыре раза.