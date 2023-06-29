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Соцсеть ЯRUS объявила о закрытии

Соцсеть ЯRUS объявила о закрытии, серверы отключат 30 июня
Социальная сеть ЯRUS, которая позиционировала себя как альтернатива заблокированным в России Facebook и Instagram, объявила о закрытии с 30 июня. О ней как об одной из альтернатив YouTube говорил Пригожин
Фото: Demian Stringer / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Demian Stringer / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Российская социальная сеть ЯRUS объявила, что приостанавливает работу, а с 30 июня ее серверы будут отключены. В телеграм-канале соцсети решение о «приостановке работы» сервиса объяснили «единственным возможным решением» в текущей ситуации.

«С большим сожалением вынуждены сообщить о приостановке работы социальной сети с 30 июня. После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение. Мы глубоко сожалеем о неудобствах, которые могут возникнуть после закрытия», — говорится в сообщении.

ЯRUS «находится в поиске новых инвесторов», сказано в сообщении в официальном аккаунте соцсети: «Все обязательства по выплате премий, уже поставленных на вывод, мы обязательно выполним. Со всеми нашими партнерами мы также завершим отношения на позитивной ноте».

Соцсеть ЯRUS начала работать с 2020 года. После блокировки Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в России) в 2022 году сервис стал позиционироваться в СМИ и рекламе как одна из возможных альтернатив; в апреле 2022-го Минцифры упоминало ЯRUS в числе российских аналогов соцсетей и мессенджеров Meta. Основатель ЯRUS Дмитрий Ильюхин в январе 2023 года утверждал в интервью РБК, что соцсеть объединяет «более 9 млн человек».

Евгений Пригожин ранее называл ЯRUS одной из возможных замен закрытым в России западным соцсетям. «В России имеется ряд видеохостингов, которые на сегодняшний день очень эффективно работают, но недооценены именно по той причине, что их место занимают такие вредоносные ресурсы, как YouTube. Название этих видеохостингов RuTube, «ВКонтакте», ЯRUS», — говорил Пригожин.

Источник «Коммерсанта», знакомый с планами руководства соцсети, сообщил, что компания — учредитель ЯRUS АО «Диалог» будет ликвидирована.

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С 24 июня после объявленного Пригожиным «походом на Москву» в России начали блокировку связанных с ним медиа и групп. Так, Роскомнадзор заблокировал многочисленные группы ЧВК «ВКонтакте», также нет доступа и к некоторым ресурсам, которые, согласно расследованию РБК 2017 года, связаны с Пригожиным и «Конкордом», — например, «РИА ФАН», «Народные новости», «Экономика сегодня» и др.

Как выяснил РБК, эти и еще более десятка порталов входили в «фабрику медиа», которая выросла на основе «фабрики троллей», или «Агентства интернет-исследований», — их, например, объединяло расположение редакций по адресу ул. Савушкина, 55 в Санкт-Петербурге.

Порталы не имели объединенной структуры, но, однако, их представители использовали слово «холдинг» при общении. Уже в 2017-м их совокупная аудитория превышала 35 млн человек, что было больше, чем у федеральных медиа (например, «РИА Новости» и «Комсомольской правды»). Позднее появилась медиагруппа «Патриот», которая объединила часть этих медиа (например, «РИА ФАН», «Экономику сегодня», «Политику сегодня» и «Народные новости»). На данный момент ее сайт также не открывается.

В феврале 2023 года Пригожин подтвердил, что создал «фабрику троллей». По его словам, именно он придумал и создал «Агентство» и «управлял [им] длительное время». «Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — говорил Пригожин.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЧВК Вагнер Евгений Пригожин социальная сеть закрытие
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