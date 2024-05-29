В Армении назвали условие возобновления вещания «Первого канала»

В Армении возобновят вещание «Первого канала» после погашения задолженности, заявил Мхитар Айрапетян. Вещание остановили 28 мая из-за долга по оплате за два с половиной месяца перед «Армянской телерадиовещательной сетью»

Ереванская телебашня (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Вещание «Первого канала» будет восстановлено в Армении сразу после погашения долга, заявил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян. Его заявление приводит издание Factor.am.

«Конечно, сразу после погашения задолженности откроется», — ответил он на вопрос о сроках восстановления вещания «Первого канала».

Вещание было приостановлено 28 мая. Айрапетян заявил, что компания 1st Channel World Network не выполнила обязательств перед «Армянской телерадиовещательной сетью» и накопила долг по оплате за два с половиной месяца. Он не назвал сумму задолженности.

В марте Айрапетян анонсировал разработку новых предложений по вещанию российских телеканалов в Армении. По его мнению, Москва нарушила ст. 5 действующего соглашения с Ереваном в передаче от 25 февраля, не уточнив конкретный телеканал и программу. В связи с этим инцидентом Россия получила ноту протеста от МИД Армении.

Соглашение о сотрудничестве России и Армении в сфере массовых коммуникаций было подписано 30 декабря 2020 года. Оно вступило в силу 17 марта 2023-го. Положения ст. 5 этого соглашения подразумевают в том числе исключение «программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей» и «вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь». Со стороны России уполномоченным органом по реализации этого документа назначено Минцифры, со стороны Армении — Министерство высокотехнологической промышленности.

В декабре 2023 года в Армении отозвали лицензию у ретранслятора «Sputnik Армения», из-за чего вещание радиостанции было приостановлено на 30 дней. Одним из поводов стали высказывания автора передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном», которые комиссия сочла «ироничными и унижающими честь и достоинство республики и ее народа».

По словам адвоката ретранслятора — армянской радиостанции «Тоспа» — Симона Фарманяна, в передаче прозвучали критика в адрес премьер-министра Никола Пашиняна и обвинения в «предательстве», однако какие-либо нарушения отсутствуют.

Сам Пашинян в начале месяца пообещал запретить вещание российских телеканалов в Армении в случае неуважения государственного порядка и интересов республики.