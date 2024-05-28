В Армении прекратили вещание «Первого канала»
Трансляция российского «Первого канала» в Армении приостановлена, сообщил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян агентству ArmenPress.
Он пояснил, что российская сторона — «1st Channel, World Network»— не выполнила свои обязательства перед «Армянской телерадиовещательной сетью» и накопила долг по оплате за два с половиной месяца.
«Вещание российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлено до полного погашения долга», — добавил Айрапетян.
В марте министр говорил, что Ереван составит новые предложения по вещанию российских телеканалов в Армении. Он обвинил Москву в нарушении ст. 5 соглашения о вещании телеканалов. Айрапетян пояснил, что речь шла о передаче от 25 февраля, не уточнив, какие именно телеканал и программа имеются в виду. МИД Армении направил России ноту протеста в связи с этим инцидентом.
Одно из положений ст. 5 этого соглашения предусматривает «исключение вмешательства в предвыборные кампании и внутриполитическую жизнь государства другой стороны». С российской стороны уполномоченным органом по реализации соглашения назначено Минцифры, с армянской — Министерство высокотехнологичной промышленности.
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