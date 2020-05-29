Трамп объяснил отказ удалять аккаунт в Twitter отсутствием честных СМИ

Президент США Дональд Трамп не решается удалить свой аккаунт в Twitter из-за отсутствия в стране честных СМИ. Об этом американский президент заявил журналистам в Белом доме перед подписанием указа о регулировании работы социальных сетей. Его слова приводит издание Voice of America («Голос Америки»).

«Если бы вы не были лживыми, я бы даже раздумывать не стал, я бы сделал это в одно мгновение. Но новости лживые. Если бы у нас была честная пресса в этой стране, я бы сделал это незамедлительно», — сказал Трамп.

В частности, он пояснил, что использует Twitter для того, чтобы разместить там какую-либо информацию, которая, по его мнению, была искажена журналистами.

«Если я вижу историю, которая неверна, я могу выложить что-то в соцсетях. В следующую минуту все читают об этом. Таким образом, я могу опровергать лживые СМИ, это очень важно», — сказал Трамп.

По его мнению, микроблог Twitter не является свободной платформой для выражения мнения, а скорее неким редактором, который «продвигает свою точку зрения». Аналогичное мнение президент высказал также по отношению к корпорации Google, социальной сети Facebook. Трамп уверен, что социальные сети влияют на людей больше, нежели СМИ.

26 мая Twitter пометил два сообщения Трампа, опубликованные в его аккаунте, как недостоверные. В частности, речь идет о посте Трампа про рассылку избирательных бюллетеней по электронной почте. В нем глава Белого дома утверждал, что рассылка бюллетеней для голосования на выборах президента по e-mail в штате Калифорния может привести к взлому ящиков и фальсификациям. В результате соцсеть оставила под постом американского президента метку: «Узнайте факты о голосовании по почте».

Впоследствии Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы главы государства, заявив, что социальная сеть ссылается на фейковые новости от CNN, Washington Post и другие СМИ.