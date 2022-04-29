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Суд в Латвии разблокировал пять телеканалов холдинга «Газпром-Медиа»

Решение суда касается телеканалов THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV и TNT Music. Теперь они могут продолжить работу в Латвии, однако регулятор обещал обжаловать вердикт
Cъемки шоу Comedy Club
Cъемки шоу Comedy Club

Суд в Латвии отменил решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) о блокировке пяти российских телеканалов, входящих в холдинг «Газпром-Медиа», сообщил в Twitter руководитель совета Ивар Аболиньш.

Решение касается телеканалов THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV и TNT Music.

«Данные программы [телеканалы] не несут угрозы латвийскому информационному пространству, и сам факт введения санкций OFAC (в США против «Газпром-Медиа» и Газпромбанка. — РБК) ничего не означает. Решение NEPLP было обусловлено тем, что совет неверно трактовал [введение санкций]», — заявил Аболиньш.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Он уточнил, что решение суда означает, что телеканалы, на которые распространяются американские санкции, «могут свободно работать в латвийском информационном пространстве».

Как сообщил портал Delfi, решение о разблокировке принял Административный районный суд Риги по иску компании SIA Global Media, которая владеет правами на распространение телепрограмм в стране.

Аболиньш заявил, что его ведомство оспорит решение суда. Согласно законам вердикт может быть оспорен в Административном окружном суде в течение 14 дней.

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Каналы «Газпром-Медиа» были заблокированы решением NEPLP 7 марта, вместе с ними заблокировали еще 13 каналов, преимущественно развлекательных.

Запреты на вещание российских каналов в странах Балтии, и в частности в Латвии, начали активно вводить с февраля. С 10 февраля в стране запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов, в том числе REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», КВН ТВ, «Кухня ТВ», BOX TV и HD Life.

24 февраля запретили ретрансляцию телеканалов «Россия» (на пять лет) и «Россия 24» (на четыре года). Также в стране запретили вести ретрансляцию международной версии телеканала «ТВ Центр» (на три года). Аболиньш тогда объяснил это решение угрозой национальной безопасности Латвии.

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Фото:Stefano Rellandini / Reuters

27 февраля в стране были отключены телеканалы ПБК, ТНТ, «СТС Baltica», RTVI, «Авто Плюс», «Моя планета», «Домашний». Издание Mixnews со ссылкой на телекоммуникационного оператора Tet сообщило, что принято решение прекратить вещание тех каналов, владельцы или управляющие которых связаны с правительством России, находятся под санкциями или статус которых неясен и нет возможности получить полноценную информацию о статусе.

В российском МИДе запрет на трансляцию осудили, назвав выдвинутые обвинения предвзятыми и политически ангажированными. «На это, в частности, безошибочно указывает отсутствие аналогичной реакции латвийского медиарегулятора на не менее чувствительный контент, распространяемый западными информационными источниками», — отметила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, запрет направлен на искоренение российских СМИ и русского языка на территории Латвии.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Латвия Газпром-Медиа телеканалы блокировка суд
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