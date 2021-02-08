МИД назвал запрет канала «Россия-РТР» в Латвии политическим демаршем

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Запрет вещания канала «Россия-РТР» в Латвии является политическим демаршем, грубо нарушающим международные обязательства Риги. Об этом заявлено в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Считаем выдвинутые медиарегулятором в очередной раз обвинения предвзятыми и политически ангажированными. На это, в частности, безошибочно указывает отсутствие аналогичной реакции латвийского медиарегулятора на не менее чувствительный контент, распространяемый западными информационными источниками», — пояснила она.

Захарова отметила, что запрет направлен на искоренение российских каналов, СМИ и русского языка на территории Латвии. Тем самым страна пренебрегает правами русскоговорящего населения.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил на год запретить трансляцию «Россия РТР» на территории Латвии из-за четырех передач, которые, по мнению регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне, передал Delfi.