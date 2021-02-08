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МИД назвал запрет канала «Россия-РТР» в Латвии политическим демаршем

Фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press
Фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press

Запрет вещания канала «Россия-РТР» в Латвии является политическим демаршем, грубо нарушающим международные обязательства Риги. Об этом заявлено в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Считаем выдвинутые медиарегулятором в очередной раз обвинения предвзятыми и политически ангажированными. На это, в частности, безошибочно указывает отсутствие аналогичной реакции латвийского медиарегулятора на не менее чувствительный контент, распространяемый западными информационными источниками», — пояснила она.

Захарова отметила, что запрет направлен на искоренение российских каналов, СМИ и русского языка на территории Латвии. Тем самым страна пренебрегает правами русскоговорящего населения.

Захарова назвала необоснованной высылку российских дипломатов из стран ЕС
Политика
Мария Захарова

Ранее Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил на год запретить трансляцию «Россия РТР» на территории Латвии из-за четырех передач, которые, по мнению регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне, передал Delfi.

Речь идет о выпусках программы «60 минут» от 10 июля 2020 года, 17 октября 2020 года и 21 октября 2020 года, а также о выпуске программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 6 декабря 2020 года.

Согласно решению NELP, программы телеканала неоднократно нарушили третий и четвертый пункты ст. 26 латвийского закона об электронных СМИ, запрещающие разжигать ненависть и призывать на войну.

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Захарова ответила на эти обвинения, напомнив, что заявления были сделаны в ходе дискуссионной программы, «для которых резкие высказывания — характерное явление». Она заключила, что «острая риторика является неизбежным элементом полноценного и демократического диалога, в котором представлены противоположные точки зрения».

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