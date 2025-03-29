 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу

Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд и переименовал его в X. В ходе сделки стоимость соцсети оценили в $33 млрд без учета долга, а стартап xAI — в $80 млрд
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Миллиардер Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $342,9 млрд) объявил, что продал принадлежащую ему социальную сеть X своему стартапу xAI, занимающемуся разработками в сфере искусственного интеллекта.

По словам бизнесмена, стоимость xAI оценили в $80 млрд, а X — в $33 млрд ($45 млрд минус $12 млрд долга). Сам он в 2022 году купил соцсеть за $44 млрд.

«Будущее xAI и X тесно связано», — написал Маск, добавив, что сделка «раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X». В соцсеть уже интегрирован чат-бот Grok от xAI, он доступен премиум-подписчикам с конца 2023 года.

Илон Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram
Технологии и медиа
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Bloomberg пишет, что объединенная компания получила название XAI Holdings, ее стоимость — более $100 млрд без учета долговых обязательств. По данным агентства, сопровождением сделки занимался Morgan Stanley.

Маск пытается «утвердиться как лидер в сфере искусственного интеллекта», пишет CNN, в чем также заинтересована администрация президента США Дональда Трампа. Ранее в этом году он возглавил консорциум инвесторов, который пытался купить разработчика чат-бота ChatGPT, компанию OpenAI, почти $100 млрд. Глава OpenAI Сэм Альтман, с которым Маск давно соперничает, отказался, ответив: «Мы можем купить Twitter за $9,74 млрд, если хотите».

После покупки соцсети Маск уволил 80% сотрудников компании, изменил систему верификации платформы, восстановил аккаунты пользователей, заблокированные за противоречивые высказывания и внес еще ряд изменений, что заставило некоторых крупных рекламодателей покинуть соцсеть. Однако в последнее время они начали возвращаться, в частности, Amazon и Apple снова реинвестируют в X. Одним из наиболее значимых факторов, повлиявших на рост оценки стоимость соцсети, CNN называет назначение Маска в администрацию президента США — он руководит Департаментом государственной эффективности (DOGE).

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илон Маск соцсеть Х искусственный интеллект Twitter
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
Материалы по теме
В США после проверки департамента Маска признали умершими 7 млн жителей
Политика
Маск сообщил о ежедневных угрозах расправой сотрудникам DOGE
Политика
Bloomberg узнал о проверках в Пентагоне полиграфом из-за претензий Маска
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Рынок микрозаймов рекордно вырос из-за покупок россиян на маркетплейсахФинансы, 09:30
Минобороны сообщило о продвижении в Курской области к границе с УкраинойПолитика, 09:27
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:20
ЦБ запустит звездные рейтинги акций: принесет ли это пользу инвесторамИнвестиции, 09:00
Работники старше 55 лет начали чаще менять профессиюОбщество, 09:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:00
Кино на выходные: сериал «Киностудия» — злой анекдот о ГолливудеLife, 09:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«РИА Новости» узнало о тайнике со взрывчаткой на востоке МосквыПолитика, 08:57
Минобороны сообщило о трех сбитых над Белгородской областью дронахПолитика, 08:28
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1000Политика, 08:08
В России определили баллы для теста детей мигрантов по русскому языкуОбщество, 08:00
Чем заняться дома: «Киностудия», Кира Найтли, подкаст о переводчикахСтиль, 08:00
Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапуТехнологии и медиа, 07:57
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 07:45