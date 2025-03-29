Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу
Миллиардер Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $342,9 млрд) объявил, что продал принадлежащую ему социальную сеть X своему стартапу xAI, занимающемуся разработками в сфере искусственного интеллекта.
По словам бизнесмена, стоимость xAI оценили в $80 млрд, а X — в $33 млрд ($45 млрд минус $12 млрд долга). Сам он в 2022 году купил соцсеть за $44 млрд.
«Будущее xAI и X тесно связано», — написал Маск, добавив, что сделка «раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X». В соцсеть уже интегрирован чат-бот Grok от xAI, он доступен премиум-подписчикам с конца 2023 года.
Bloomberg пишет, что объединенная компания получила название XAI Holdings, ее стоимость — более $100 млрд без учета долговых обязательств. По данным агентства, сопровождением сделки занимался Morgan Stanley.
Маск пытается «утвердиться как лидер в сфере искусственного интеллекта», пишет CNN, в чем также заинтересована администрация президента США Дональда Трампа. Ранее в этом году он возглавил консорциум инвесторов, который пытался купить разработчика чат-бота ChatGPT, компанию OpenAI, почти $100 млрд. Глава OpenAI Сэм Альтман, с которым Маск давно соперничает, отказался, ответив: «Мы можем купить Twitter за $9,74 млрд, если хотите».
После покупки соцсети Маск уволил 80% сотрудников компании, изменил систему верификации платформы, восстановил аккаунты пользователей, заблокированные за противоречивые высказывания и внес еще ряд изменений, что заставило некоторых крупных рекламодателей покинуть соцсеть. Однако в последнее время они начали возвращаться, в частности, Amazon и Apple снова реинвестируют в X. Одним из наиболее значимых факторов, повлиявших на рост оценки стоимость соцсети, CNN называет назначение Маска в администрацию президента США — он руководит Департаментом государственной эффективности (DOGE).
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