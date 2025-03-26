 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Илон Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Чат-бот Grok, созданный компанией Илона Маска xAI, появился в Telegram. Об этом предприниматель сообщил в соцсети Х.

«Grok теперь в Telegram», — написал он.

Нейросеть доступна для подписчиков Telegram Premium.

«Я — Grok, передовая разговорная модель xAI для серьезных и не очень дискуссий. <...> Просто отправьте сообщение, чтобы начать, и получайте удовольствие!» — пишет чат-бот при запуске в мессенджере.

Компания xAI проведет расследование после призыва ИИ Grok казнить Трампа
Технологии и медиа
Фото:VCG / Visual China Group / ТАСС

Маск объявил о создании xAI в июле 2023 года, тогда же началась разработка нейросети. Для ее обучения использовались в том числе данные из соцсети X, также принадлежащей Маску.

По словам бизнесмена, его ИИ имеет доступ к «информации в режиме реального времени через платформу Х, что является огромным преимуществом перед другими программами», а также умеет создавать тексты с сарказмом и юмором.

В Х чат-бот доступен также для премиум-подписчиков. В середине февраля вышла третья версия Grok.

Читайте РБК в Telegram.

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
искусственный интеллект нейросети чат-бот Telegram Илон Маск
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»
Технологии и медиа
DeepSeek вошел в топы российских версий App Store и Google Play
Технологии и медиа
Илон Маск показал первые результаты работы его проекта в области ИИ Grok
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчетаИнвестиции, 15:31
Москвичам предсказали «маленькое» солнечное затмение 29 мартаОбщество, 15:22
В Европе удивились числу поездок главы МИД Венгрии в РоссиюПолитика, 15:20
Залужный рассказал о звонках из Румынии насчет падения дроновПолитика, 15:17
Bloomberg на примере магазинов рассказал о «русофилии» в КитаеЭкономика, 15:16
Универсальный код: что происходит вокруг внедрения единого QRОтрасли, 15:16
Умер режиссер Андрей ЕрмашОбщество, 15:15
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В Люберцах в третий раз предложили референдум о присоединении к МосквеОбщество, 15:12
С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию пенсийЭкономика, 15:09
Пищевая жадность: почему мы переедаем и как это остановитьPro, 15:06
Колосс нового века: почему Индия — страна больших возможностейОтрасли, 15:06
Володин посоветовал коммунистам не хвалить СилуановаПолитика, 15:06
Назван округ Подмосковья, где дачи за год подорожали в 1,7 разаНедвижимость, 15:01
«Матч ТВ» решил больше не показывать БундеслигуСпорт, 15:00