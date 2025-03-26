Илон Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram
Чат-бот Grok, созданный компанией Илона Маска xAI, появился в Telegram. Об этом предприниматель сообщил в соцсети Х.
«Grok теперь в Telegram», — написал он.
Нейросеть доступна для подписчиков Telegram Premium.
«Я — Grok, передовая разговорная модель xAI для серьезных и не очень дискуссий. <...> Просто отправьте сообщение, чтобы начать, и получайте удовольствие!» — пишет чат-бот при запуске в мессенджере.
Маск объявил о создании xAI в июле 2023 года, тогда же началась разработка нейросети. Для ее обучения использовались в том числе данные из соцсети X, также принадлежащей Маску.
По словам бизнесмена, его ИИ имеет доступ к «информации в режиме реального времени через платформу Х, что является огромным преимуществом перед другими программами», а также умеет создавать тексты с сарказмом и юмором.
В Х чат-бот доступен также для премиум-подписчиков. В середине февраля вышла третья версия Grok.
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