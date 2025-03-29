В США и Йемене стали чаще скачивать Signal после скандала с Уолтцем

Мессенджер стали чаще скачивать по всему миру после скандала с добавлением в закрытый чат чиновников правительства США, где обсуждались удары по хуситам, журналиста. Туда его добавил советник по нацбезопасности Уолтц

Майк Уолтц (Фото: Jim Watson / Reuters)

После скандала с добавлением журналиста в закрытый чат высокопоставленных чиновников США в мессенджере Signal, где обсуждались удары по Йемену, это приложение стали скачивать гораздо чаще как в Соединенных Штатах, так и в Йемене, пишет TechCrunch со ссылкой на аналитику компании Appfigures.

В США после 24 марта, когда стало известно о ситуации, по сравнению с предыдущим месяцем число загрузок Signal выросло на 45%, в Йемене — на 42% (раньше мессенджер занимал 50-е место в топе соцсетей, а потом сместился на 9-е). В целом в мире загружать Signal стали на 28% чаще.

В понедельник в журнале The Atlantic появился материал авторства главреда Джеффри Голдберга, который сообщил, что случайно оказался в чате в Signal, где обсуждалась военная операция против хуситов. В беседу его добавил советник Белого дома на нацбезопасности Майк Уолтц 13 марта — за два дня до объявления о начале боевых действий. В чате были глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие члены правительства США.

Фото: The Atlantic Фото: The Atlantic Фото: The Atlantic Фото: The Atlantic

Голдберг говорил, что в беседу присылали «военные планы» с «оперативными данными о предстоящих ударах по Йемену, в том числе информацию о целях, вооружении, которое будут использовать США, и последовательности атак». Хегсет отвергал это утверждение, но Голдберг назвал лживым это заявление министра обороны.

Уолтц заявил, что главред The Atlantic каким-то образом получил чей-то контакт и смог попасть в закрытый чат, в беседе он отображался как кто-то другой. Советник подчеркнул, что не знаком с Голдбергом и у него не было его номера. Тем не менее, Уолтц взял на себя ответственность за инцидент.

По данным Politico, президента США Дональда Трампа больше всего взбесил тот факт, что у Уолтца был номер главреда журнала, а не сама утечка информации — ведь издание публиковало скрины переписки. Politico напомнила, что Трамп давно ненавидит The Atlantic — журнал был одним из первых СМИ, которое призвало к импичменту Трампа в его первый президентский срок.

Публично глава государства назвал случившееся «сбоем», и отметил, что Уолтц «усвоил урок». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт говорила, что президент доверяет своей команде, несмотря на эту ситуацию.