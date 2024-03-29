В Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьева

Владимир Соловьев (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

В Армении запретили трансляцию авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в мультиплексе телеканала «РТР-Планета», сообщил заместитель министра высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян.

«ЗАО «Армянская сеть телерадиовещания» на основании статей 5 и 6 соглашения «О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации» на основании фактов постоянных нарушений, зафиксированных в регионе, заблокировало трансляцию авторских программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на общественном мультиплексе телеканала «РТР-Планета» на территории Армении», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, ее деятельность в России признана экстремистской и запрещена).

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