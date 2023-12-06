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Политика ,  
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Дело о покушении на Соловьева направили в суд

Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на Владимира Соловьева
Владимир Соловьев
Владимир Соловьев (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Генеральная прокуратура направила уголовное дело о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Пронского, Тимофея Мокия, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Максима Дружинина, Андрея Волкова и Дениса Абрарова. <...> После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения во 2-ой Западный окружной военный суд», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия семерым фигурантам предъявили обвинения по 12 статьям Уголовного кодекса, среди которых организация террористической организации, возбуждение ненависти либо вражды, незаконный оборот оружия и взрывчатки, теракт, приготовление к убийству.

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Максим Дружинин

По версии следствия, Пронский в октябре 2021 года создал ячейку неонацистской группировки «NS/WP», запрещенной на территории России как террористическое. В апреле 2022 года представители Главного управления разведки Украины предложили Пронскому за материальное вознаграждение убить Соловьева. Для этого он привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия.

«Названные лица осуществляли сбор информации в отношении потерпевшего. Участники преступного сговора планировали установить на кузов автомашины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие», — уточнили в Генпрокуратуре. В итоге преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов, обвиняемых заключили под стражу.

ФСБ объявила о предотвращении покушения на Соловьева 25 апреля 2022 года. В тот же день ведомство распространило видео с одним из задержанных, где тот утверждает, что обсуждались также нападения на телеведущих Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и главреда RT Маргариту Симоньян. По версии следствия, преступление готовилось по заданию украинских спецслужб. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала это выдумкой, заявив, что не планировала покушений на российских телеведущих.

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Теги
Владимир Соловьев Генпрокуратура покушение уголовное дело

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