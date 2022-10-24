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Reuters узнал, что SAP задержится с уходом из России

Reuters: SAP не успеет уйти из России до конца 2022 года
SAP надеялась уйти из России до конца 2022 года, однако у нее еще остались обязательства по годовым контрактам
Фото: Dirk Sattler / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Dirk Sattler / imago-images.de / Global Look Press

Немецкий производитель программного обеспечения для бизнеса SAP пропустит крайний срок сворачивания бизнеса в России — до конца года, поскольку не нашел покупателей на свои подразделения, сообщили источники Reuters.

SAP объявила о плане уйти из России в апреле, после начала боевых действий на Украине и ужесточения западных санкций. В июле финансовый директор компании Лука Мусич заявил, что SAP завершит уход до конца года, и оценил убытки от этого решения в €350 млн.

Однако несмотря на то что компания закрыла свои центры обработки данных и прекратила работу облачных сервисов в России, у нее по-прежнему есть годовые контракты на техническое обслуживание бизнеса в стране, обязательства по которым она должна исполнять, иначе столкнется с юридическими последствиями, говорят источники Reuters. По словам собеседников агентства, согласно российским законам, сотрудники, которые управляют местным подразделением SAP — SAP CIS, могут нести персональную ответственность за любые нарушения контракта.

В то же время представитель SAP в беседе с Reuters подчеркнул, что компания «полностью привержена тому, чтобы свернуть бизнес в России как можно быстрее».

SAP — крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса. В России компания продавала системы управления ресурсами предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления цепочками поставок (SCM), управления производством (ERP Production Planning, MES, EAM, CAD).

Среди клиентов — Сбербанк, «Газпром» и другие компании, в том числе малого и среднего бизнеса. По данным СПАРК, выручка ООО «САП СНГ» в 2020 году составила 35,76 млрд руб.

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