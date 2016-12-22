Дуров объяснил причины глобального сбоя в работе Telegram

Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что к проблемам пользователей привело отключение подачи электричества к серверам компании

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Причиной масштабного сбоя в работе Telegram в России и странах Европы стало отключение электричества, подающегося к серверам компании. Об этом сообщил основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Мы работаем над устранением проблем с нашей стороны», — добавил Дуров, уточнив, что «это во многом зависит» от компании, которая обеспечивает дата-центр электроэнергией.

Сбой затронул по меньшей мере пользователей европейской части России и нескольких стран Европы. Проблем есть и в мобильной, и в веб-версиях мессенджера.

По последним данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, большинство пользователей сталкиваются с проблемами при подключении к мессенджеру (44%) и отправке сообщений (37%).

Сбой в работе Telegram в России прокомментировал Роскомнадзор. В пресс-службе ведомства заявили, что не имеют к этому отношения.

20 марта ​Роскомнадзор уведомил Telegram, что компания должна передать ФСБ информацию для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений. Закон дает 15 дней на выполнение требования (с момента получения уведомления). Если мессенджер не выполнит в срок это требование, Роскомнадзор обратится в суд с требованием ограничить доступ к сервису на территории России, сообщили РБК в ведомстве.

Ранее Telegram пытался черед Верховный суд признать соответствующий приказ ФСБ о передаче ключей шифрования недействующим, однако суд отказал в удовлетворении этого иска. Павел Дуров, комментируя это решение, заявил, что конфиденциальность остается приоритетом компании. ​