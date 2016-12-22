Массовый сбой произошел в работе Telegram

Проблемы затронули как минимум европейскую часть России, а также Нидерланды, Италию, Таиланд, Словакию и Украину. Пользователи сообщают о невозможности отправить или получить сообщения

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Пользователи жалуются на невозможность отправить и получить сообщения.

Проблемы возникли как с мобильным приложением, так и с веб-версией сервиса.

​Согласно сервису Downdetector, пользователи сообщают о проблемах с мессенджером в том числе в европейской части России, а также в Нидерландах, Италии, Таиланде, Словакии и на Украине.

Большинство пользователей (46%) жалуются на проблемы с подключением к мессенджеру и отправкой сообщений (34%).

Фото: скриншот с сайта downdetector.ru

В официальном аккаунте в Twitter Telegram подтвердил сбой в работе мессенджера.

«Мы выясняем причины сбоя и надеемся в скором времени вернуть вас в онлайн», — говорится в сообщении.

Последний сбой в работе сервиса произошел 5 марта. Тогда мессенджер сообщал, что проблемы коснулись пользователей в Европе и в странах Ближнего Востока и Африки.