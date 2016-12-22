Роскомнадзор заявил о непричастности к сбою в работе Telegram

Роскомнадзор не имеет отношения к сбою в работе мессенджера Telegram. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ведомства.

«Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана», — говорится в сообщении. «Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — добавили в ведомстве.

Днем 29 марта в работе Telegram произошел массовый сбой. Проблемы с мобильным приложением и веб-версией возникли в том числе в европейской части России, а также в Нидерландах, Италии, Таиланде, Словакии и на Украине.

20 марта Роскомнадзор заявил, что у администрации Telegram есть 15 дней на передачу ключей шифрования ФСБ. При невыполнении требования ведомство пообещало заблокировать мессенджер.