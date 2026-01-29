 Перейти к основному контенту
Общество
Шахназаров вспомнил Тарковского, говоря об оценке фильмов по сборам

Карен Шахназаров
Карен Шахназаров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Оценивать фильмы по бокс-офисам (кассовым сборам) абсолютно бессмысленно и невозможно, поскольку об их успехе куда больше говорит количество зрителей. Об этом заявил режиссер, народный артист России и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, передает корреспондент РБК.

В пример он привел режиссера Андрея Тарковского.

«Андрей Арсеньевич никогда не был кассовым режиссером. <…> Но в это же время были хиты того времени. Но должен сказать, хиты того времени никто не помнит, а Тарковского до сих пор покупают. Я думаю, на энную, довольно серьезную сумму, валюты особенно, его все время закупают», — пояснил Шахназаров.

Он высказал мнение, что за годы после выхода своих фильмов Тарковский «собрал больше, чем какой-нибудь хит, который выходил вместе с ним и был в свое время самым кассовым».

«Не говоря уж о том, что, прямо скажем, те любимые нашим зрителем картины, которые смотрят на Новый год, и правильно делают, те же картины Гайдая, они абсолютно не пользуются спросом где-либо, кроме России. <…> А Тарковского смотрят до сих пор везде. Это не массовый зритель, нигде не массовый. Но если вы сложите людей, которые на протяжении десятилетий его продолжают смотреть, выяснится, что это один из самых кассовых режиссеров», — заключил Шахназаров.

Сколько заработали в прокате поддержанные Фондом кино фильмы. Инфографика
Технологии и медиа

Андрей Тарковский (1932–1986) — советский режиссер и сценарист, народный артист РСФСР. Снял фильмы «Андрей Рублев» (1966), «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974) и «Сталкер» (1979), которые продолжают включать в списки лучших кинопроизведений всех времен. Творчество Тарковского оказало значительное влияние на мировой кинематограф.

В минувшие новогодние каникулы фильмы «Чебурашка 2» и «Буратино» собрали в российском прокате более 1 млрд руб. каждый. Сборы еще одного проекта — «Простоквашино» — к 4 января также превысили 1 млрд руб.

Министр культуры Ольга Любимова объяснила высокие сборы тем, что у российских зрителей сегодня растет интерес к семейному кино. Обращение к литературным первоисточникам и знакомым образам находит отклик у зрителей всех возрастов, отметила она.

После начала специальной военной операции крупнейшие американские киностудии перестали выпускать свои новые картины в российский прокат.

Самым кассовым фильмом 2025 года из поддержанных Фондом кино стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». В прокате он собрал 3,35 млрд руб., при том что бюджет фильма составил 978 млн руб. (из них — 630 млн руб. — субсидия Фонда кино). Вторым стал «Финист. Первый богатырь», собравший в прокате 2,7 млрд руб., третьим — «Пророк. История Александра Пушкина», заработавший 1,6 млрд руб. За год в прокате окупилось четыре фильма, получивших безвозвратную субсидию Фонда кино.

Мария Лисицына, Татьяна Зыкина
Карен Шахназаров Андрей Тарковский кассовые сборы фильмы кино
