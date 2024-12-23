Глава «Союзмультфильма» назвала стоимость российского «ответа Marvel»

Российская франшиза супергероев, разрабатываемая Сергеем Лукьяненко для «Союзмультфильма», будет стоить 1–1,2 млрд руб. за ленту, рассказала РБК глава Студии Юлиана Слащева. Всего планируется снять шесть фильмов и сериал

Юлиана Слащева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Союзмультфильм» запустит собственное производство игрового кино. Первой линейкой станет франшиза российских супергероев от создателя «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко, которая будет «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC», сообщила РБК глава студии Юлиана Слащева.

О том, что «Союзмультфильм» совместно с онлайн-кинотеатром Okko и Сергеем Лукьяненко планирует медиафраншизу на основе оригинальной вселенной русских супергероев под рабочим названием «Орден Алой звезды», впервые сообщили на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

Лукьяненко, по мнению Слащевой, — один из лучших российских фантастов, и хиты у него «выходят один за другим». Он совместно с писателем Сергеем Волковым разработал франшизу, основанную на произведениях советских писателей, среди которых Александр Беляев, Алексей Толстой, Павел Бажов и другие.

Всего серия будет насчитывать шесть полнометражных фильмов и сериал, который выйдет между первым и вторым фильмом, рассказала РБК Слащева. У первых двух лент сейчас ведется доработка сценариев. «Весь следующий год мы проведем в препродакшене, в подборе каста, в пробах и поиске визуального стиля франшизы, — делится планами глава «Союзмультфильма». — В 2026 году намерены войти в производство».

С учетом инфляции и из расчета на шесть фильмов «Союзмультфильм», по словам Слащевой, ориентируется на бюджет в размере 1–1,2 млрд руб. на фильм. При этом она признает, что картина такой стоимости без госфинансирования даже при сборах в 1 млрд руб. себя не окупает. «Можно разве что выйти в ноль на продаже телевизионных прав и OTT-прав (продажа проекта на онлайн-платформу. — РБК), — объясняет она. — С точки зрения кинобизнеса статистика не из лучших. Но это не означает, что нам вообще не надо больше развивать собственные проекты».

Сколько стоит российское кино Фильм считается окупившимся в прокате, если он заработал минимум вдвое больше своего бюджета. Это связано с тем, что половину кассовых сборов себе забирают кинотеатры, а договорной процент (около 10–15%) достается дистрибьютору. Также, помимо производственного бюджета, существуют расходы на маркетинг, но они обычно не афишируются. Некоторые фильмы добирают после проката на продаже прав онлайн-кинотеатрам и телеканалам, но эти суммы значительно ниже кассовых сборов. Из самых кассовых фильмов последних двух лет, бюджеты которых назывались создателями официально, самыми дорогими были «Мастер и Маргарита» (собрал 2,3 млрд руб.) и «Бременские музыканты» (собрал больше 3 млрд). Оба обошлись создателям в 1,2 млрд руб. Из них часть — 600 млн руб. и 700 млн руб. соответственно — были выделены государственным Фондом кино на безвозвратной основе. Намного проще окупить низкобюджетный фильм. Например, третья часть франшизы «Лед» стоила всего 500 млн руб. (половина — безвозвратная субсидия), а собрала в прокате почти 1,9 млрд руб.

«Союзмультфильм» и раньше участвовал в производстве российского игрового кино, но делал это в роли сопродюсера. В 2024 году состоялось три премьеры подобных фильмов, напоминает Слащева: это «Летучий корабль», «100 лет тому вперед» и «Бременские музыканты». Совокупно картины собрали более 5,6 млрд руб., что составляет почти 15% от всех кассовых сборов за год.