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Технологии и медиа ,  
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Google прокомментировала решение суда Англии против российских каналов

Фото: Raman Shaunia / Shutterstock
Фото: Raman Shaunia / Shutterstock

Представитель Google прокомментировал РБК решение суда в Англии о запрете трем российским телеканалам судиться с компанией по вопросу блокировки их YouTube-каналов.

«На протяжении многих лет российские суды налагали беспрецедентные штрафы и произвольные юридические наказания на Google в попытке ограничить доступ к информации на наших сервисах и в качестве наказания за наше соблюдение международных санкций против российских физических и юридических лиц», — говорится в ответе Google на запрос РБК относительно решения Высокого суда Англии и Уэльса.

Этот суд запретил трем российским телеканалам — Russia Today, «Спас» и «Царьград» — судиться с Google по вопросу блокировки YouTube-каналов этих медиа: запрет касается начала новых или продолжения текущих разбирательств по этому вопросу в любой юрисдикции, в том числе российской, за исключением США или Великобритании. Вынесенное решение — результат судебных исков ирландского и американского подразделений Google, которые они направили в Высокий суд Англии и Уэльса в августе 2024 года. Цель иска — получение решения, которое запретит российским телеканалам предъявлять претензии к Google за пределами США и Британии. До вынесения этого решения требования Russia Today, «Спаса» и «Царьграда» рассматривались судами более десяти стран, в том числе Турции, Испании, ЮАР, Сербии, Алжира, Египта и др. В июне 2024 года суд в ЮАР арестовал активы Google.

Суд Англии запретил российским телеканалам судиться с Google
Технологии и медиа
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

«Некоторые российские медиаканалы подали иски за пределами России в попытке взыскать штрафы за границей и получить средства от Google. Мы подали иск в США (Калифорния) и в Англии — соответствующие юрисдикции для любых предполагаемых требований со стороны этих сторон — с просьбой к судам признать эти попытки принудительного исполнения несправедливыми, недействительными и незаконными. Мы рады, что Высокий суд согласился с нашей позицией», — считают в Google, также отмечая, что «Google и YouTube являются одними из немногих оставшихся платформ, предлагающих доступ к бесплатной и независимой информации в России».

Суды российских медиа с Google начались в 2020 году после блокировки аккаунтов телеканала «Царьград» и РИА ФАН на YouTube из-за санкций. После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года YouTube заблокировал аккаунты еще нескольких российских телеканалов. Тогда же Федеральная антимонопольная служба признала Google нарушившей закон о защите конкуренции и назначила штраф в размере 2 млрд руб., который позже увеличила до 4 млрд руб. В марте 2022 года Google частично удовлетворила требования «Царьграда», выплатив 1 млрд руб. Но к октябрю 2024 года сумма претензий уже 17 российских каналов к Google в общей сложности составила два ундециллиона рублей (за каждый день неисполнения решения российского суда начисляется штраф в размере 100 тыс руб., сумма увеличивается вдвое, ограничения общей суммы штрафа нет).

Суд Англии объяснил свое решение в том числе тем, что размер астрента (судебной неустойки) за неисполнение Google требований российского суда в 20 трлн раз больше общего ВВП всех стран мира, а начало процессов по признанию решений в других странах может привести к повторному применению астрента.

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Теги
Google судебный иск Великобритания RT «Царьград» «Спас»
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