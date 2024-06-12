В ЮАР сообщили об аресте активов Google из-за блокировки «СПАСа»

Суд в ЮАР дал добро на арест активов компании Google в стране из-за блокировки телеканала «СПАС» на YouTube, рассказал юрист, представляющий интересы российской Art De Lex. По его словам, теперь суд рассмотрит дело по существу

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Высокий суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) удовлетворил ходатайство по наложению ареста на активы Google в стране после того, как корпорация не выполнила судебный приказ московского суда о восстановлении российского телеканала «СПАС» на YouTube. Об этом сообщает портал Moneyweb со ссылкой на юриста Pagel Schulenburg Attorneys Хьюго Джонстона, представляющего интересы российской юридической фирмы Art De Lex.

По словам юриста, первой задачей его фирмы, к которой и обратилась Art De Lex, стало обоснование права на подачу иска против американской корпорации в ЮАР. «Мы сделали это следующим образом: присоединили акции и товарные знаки Google LLC, акции и товарные знаки Google в Южной Африке. Итак, они были приложены, и далее мы приступили к рассмотрению основного заявления, которое заключается в признании этого иностранного решения в Южной Африке», — объяснил Хьюго.

Он отметил, что пока активы Google будут оставаться замороженными, ими не сможет воспользоваться ни корпорация, ни истец. «Теперь у Google будет возможность выступить против этого решения, если они того пожелают. И после этого они отправят свой ответ на наше приложение. Потом посмотрим, что в итоге сделает суд», — сказал юрист, добавив, что вскоре суд приступит к рассмотрению дела по существу.

«СПАС ТВ» — первый общественный православный телеканал, входящий в структуру НКО «Фонд православного телевидения». Основу эфира составляет православная тематика, а также документальные, просветительские и образовательные программы. YouTube заблокировал аккаунт «СПАСа» в марте 2022 года. К тому моменту на канал были подписаны свыше 1 млн человек.

В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы по иску некоммерческой организации «Фонд православного телевидения» обязал Google разблокировать YouTube-аккаунт телеканала «СПАС». Суд также назначил взыскать с IT-гиганта судебную неустойку, если решение суда не будет исполнено. Так, Google должен платить по 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с пятого дня с даты его вступления в силу.