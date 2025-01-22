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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Суд Англии запретил российским телеканалам судиться с Google

Суд Англии запретил российским телеканалам судиться с Google во всех юрисдикциях мира, кроме США или Великобритании. Причиной стали требования, которые в 20 трлн раз больше общего ВВП всех стран
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Высокий суд Англии и Уэльса запретил трем российским телеканалам — Russia Today, «Спас» и «Царьград» — судиться с Google по вопросу блокировки YouTube-каналов этих медиа, следует из решения суда от 22 января (копия есть у РБК). Запрет касается начала новых или продолжения текущих разбирательств по этому вопросу в любой юрисдикции, в том числе российской, за исключением США или Великобритании.

Действия российских телеканалов квалифицированы Google в ее обращениях в суды США и Великобритании как «системная, незаконная и несправедливая деятельность по отъему его активов по всему миру», следует из документа. В нем говорится, что российские телеканалы в ходе слушаний утверждали, что Google могла обратиться за антиисковым запретом в английский суд в 2020 или 2021 годах, когда споры в судах России только начинались, но не в 2024-м — когда решения российских судов уже были вынесены и проверены вышестоящими инстанциями, следует из текста решения.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Партнер юридической фирмы Art De Lex Артур Зурабян, представляющей интересы российских телеканалов, пояснил, что, начав разбирательства в России, американская корпорация признала компетенцию российского суда на рассмотрение этого дела и прошла все судебные инстанции, включая Верховный суд. «Английский суд в ответ на этот главный аргумент заявил, что своевременное обращение за антиисковым запретом в суд Англии или США было бы бессмысленным для Google, так как российские суды все равно его бы проигнорировали. Такая позиция нетипична для английского правосудия. Исходя из этого, мы считаем, что у нас есть все основания для оспаривания этого решения в апелляционном порядке. Срок на такое оспаривание составляет 21 день», — заявил Зурабян РБК.

Почему каналы судятся с Google

Суды российских медиа с Google начались в 2020 году после блокировки аккаунтов телеканала «Царьград» и РИА ФАН на YouTube из-за санкций. В августе 2020-го «Царьград» подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить блокировку. В 2021 году суд обязал Google восстановить доступ к аккаунтам под угрозой штрафа. После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года YouTube заблокировал аккаунты еще нескольких российских телеканалов. В том же месяце Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Google нарушившей закон о защите конкуренции и назначила штраф в размере 2 млрд руб., который позже увеличила до 4 млрд руб. В марте 2022 года Google частично удовлетворила требования «Царьграда», выплатив 1 млрд руб.

Почему суд Англии вынес такое решение

Это решение — результат судебных исков ирландского и американского подразделений Google, которые они направили в Высокий суд Англии и Уэльса в августе 2024 года. Цель иска — получение решения, которое запретит российским телеканалам предъявлять претензии к Google за пределами США и Британии.

До вынесения этого решения требования Russia Today, «Спаса» и «Царьграда» рассматривались судами более десяти стран, в том числе Турции, Испании, ЮАР, Сербии, Алжира, Египта и др. В июне 2024 года суд в ЮАР арестовал активы Google.

Суд Англии объяснил свое решение следующими причинами:

  • для Google было бессмысленно обращаться за запретом, так как российские суды все равно бы его проигнорировали;
  • телеканалы имеют тесные связи с Россией. Google заблокировала их YouTube-каналы из-за законодательства США о санкциях, а также по политическим причинам;
  • размер астрента (судебной неустойки) за неисполнения Google требований российского суда в 20 трлн раз больше общего ВВП всех стран мира;
  • начало процессов по признанию решений в других странах может привести к повторному применению астрента.

Кроме того, в соглашении YouTube указано, что все споры с компанией регулируются английским законодательством. «Для разрешения споров стороны могут обратиться в суды Англии и Уэльса», — говорится в нем.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Решение английского суда является антисудебным приказом (anti-suit injunction), которые используются для предотвращения дублирующих или конкурирующих разбирательств в других странах, пояснил советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. По его словам, английские суды могут применять такие меры, если считают, что дела в других юрисдикциях угрожают их компетенции или эффективности решений. При этом решение может быть обжаловано, если заявители докажут превышение полномочий суда или нарушение международного права.

По словам Кузьмина, решение суда Англии затрагивает как телеканалы, так и их должностных лиц. «В России были аналогичные прецеденты, когда судья приостанавливала дела по аналогичным причинам. Неисполнение приказа может привести к ответственности для российских телеканалов и их руководителей, включая возможность лишения свободы», — подчеркнул юрист.

Юрист компании «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Артем Антонов, представляющий Google International LLC в России, отказался от комментариев. РБК направил запрос в Google.

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Екатерина Шокурова
Google судебные разбирательства «Царьград» YouTube
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