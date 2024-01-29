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Технологии и медиа ,  
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Ночные отключения 4G в ряде областей связали с обеспечением безопасности

Эксперты связали отключение 4G в ряде областей с обеспечением безопасности
Отключение мобильного интернета 4G по ночам 25-30 января в ряде регионов связано с безопасностью из-за торжественных мероприятий в Петербурге. Это могло создать проблемы для работы такси, мобильных приложений и банкоматов
Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости
Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

25 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что до 30 января по ночам, с 23:00 до 6:00, на территории региона не будет работать мобильный интернет LTE (технология 4G) всех операторов. Несколькими часами позже аналогичное объявление сделали министерство цифрового развития Новгородской области, а также комитет цифрового развития Ленинградской области.

По словам одного из источников РБК на телекоммуникационном рынке, в распоряжении об отключении интернета это «связывается с визитом на эти территории высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны (ФСО)».

«Отключение интернета необходимо для обеспечения «чистого пространства» для беспилотников, поскольку именно с их помощью в ночное время обеспечиваются меры безопасности. Перебои со связью и экстренное «глушение» интернета допускается в этих регионах и в дневное время в случае, если поступит соответствующее распоряжение», — рассказал он. В указанные даты проходит визит в Россию президента Белоруссии Александра Лукашенко. В рамках него Лукашенко встречался с президентом страны Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, оба принимали участие в мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда, в том числе в концерте-реквиеме в на «Газпром-Арене» в субботу 27 января. На 29 января запланировано заседание Высшего Госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко.

В Псковской области несколько ночей не будет работать мобильный интернет
Технологии и медиа
Фото:Shutterstock

Еще один источник на телекоммуникационном рынке также связал отключение 4G мерами безопасности во время мероприятий в Петербурге, но отметил, что это необходимо не для работы «наших» беспилотников, а для снижения угрозы атак. «Для наведения беспилотники используют сигнал GPS, который российские власти специально искажают, в дневное — собственные камеры наблюдения, в ночное — сотовые вышки на земле, — рассказывает этот собеседник. То, что связь 4G блокируют только ночью, он объяснил с тем, что именно в это время в основном происходят атаки с использованием беспилотников. Еще один источник РБК на телекоммуникационном рынке также связал блокировку 4G с «необходимостью защиты от дронов противника».

В сообщении Михаила Ведерникова указано, что 4G отключат «в связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования», новгородское Минцифры также указывало на технические работы «по перенастройке частот вещания».

РБК направил запрос в администрации Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, а также в ФСО и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

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На что влияет отключение 4G

 Михаил Ведерников в своем объявлении об отключении 4G в Псковской области указывал, что интернет в стандарте 3G продолжит работать, «но он устарел, и на многих территориях [региона] его просто нет», в связи с чем губернатор прогнозировал сбои. «В частности, по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами», — писал он в своем телеграм-канале.

Представитель банка Дом.рф пояснил РБК, что на работу платежных карт отключение 4G влияние не оказывает, поскольку при осуществления платежа карта взаимодействует с устройством через свой интерфейс. «С банкоматами или POS-терминалами могут быть проблемы. Но для дом.рф это не критично, так как мы не используем такой метод подключения, предпочитая стабильные каналы», — сообщил он. РБК направил запрос в крупнейшие банки.

Третий регион России предупредил о сбоях в работе мобильного интернета
Технологии и медиа

Представители крупнейших мобильных операторов отказались как-либо комментировать отключение 4G в ряде регионов. Также поступили представители сервисов такси, каршеринга, музыкальных и др., для работы которых используется высокоскоростной мобильный интернет.

Гендиректор информагентства TelecomDaily Денис Кусков считает меру адекватной с технической точки зрения — «перекрывается рубильник, который помогает управлять дронами». По его мнению, проблемы это может доставить «разве что любителям скачивать фильмы ночью, как альтернативу можно использовать домашний интернет».

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При участии
Маргарита Овсянникова
4G мобильный интернет Владимир Путин Александр Лукашенко
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