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Технологии и медиа ,  
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В Псковской области несколько ночей не будет работать мобильный интернет

Губернатор: в Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE
По ночам с 25 по 30 января в Псковской области не будет работать мобильный интернет LTE из-за технических работ по перенастройке оборудования, заявил Ведерников. Он добавил, что 3G будет работать, но он есть не везде
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

С 25 по 30 января по ночам, с 23:00 до 6:00, на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет LTE всех операторов «в связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования», объявил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои. Учитывайте эту информацию. В частности, по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами», — написал он в телеграм-канале.

РБК направил запрос в Роскомнадзор и обратился за комментарием в управление информационной политики правительства Псковской области. В МТС, «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») и «МегаФоне» отказались от комментариев.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

23 января в соцсетях крымского оператора связи «Миранда-медиа» (19,9% акций принадлежит «Ростелекому», писал «Коммерсантъ») появилось предупреждение об отключении связи с 0:00 до 6:00 в ночь на 24 января из-за плановых технических работ.

Замминистра внутренней политики, информации и связи региона Юлия Килик заявила, что абоненты будут получать услуги телефонии и фиксированного интернета в полном объеме. Она уточнила, что технические работы «Миранда-медиа» не повлияют на предоставление услуг связи и интернета других операторов.

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Позже оператор сообщил, что услуги связи предоставляются в полном объеме, а технические работы он периодически проводит для улучшения качества связи. «О технических работах, которые «Миранда-медиа» будет проводить в будущем, вы сможете узнавать в своем личном кабинете, вход в который доступен через официальный сайт компании», — говорится в сообщении компании.

Глава комитета по информационной политике, технологиям и связи Крыма Иван Манучаров заявил, что провайдер начал служебную проверку из-за публикации об отключении связи из-за технических работ, передавали «Вести. Крым».

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При участии
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Псковская область Михаил Ведерников LTE Интернет связь
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