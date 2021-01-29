Владеющую РЕН ТВ и СТС группу возглавит топ-менеджер «Газпром-Медиа»

Национальная медиа группа объявила о новом руководителе: возглавлявшую компанию последние пять лет Ольгу Паскину сменит Светлана Баланова, которая с прошлой весны работала в конкурирующем холдинге «Газпром-Медиа»

Светлана Баланова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Национальная медиа группа, управляющая РЕН ТВ, «Пятым каналом», СТС, «Домашним», семейством телеканалов Discovery, Viasat, Sony Television и другими активами, объявила в пятницу, 29 января, о смене гендиректора. С 5 февраля вместо Ольги Паскиной, руководившей группой с 2016 года, должность гендиректора займет Светлана Баланова, говорится в сообщении Национальной медиа группы, поступившем в РБК.

Баланова известна прежде всего по работе в IBS, эту ИТ-компанию она возглавляла девять лет. Но в марте 2020 года, когда холдинг «Газпром-Медиа» возглавил Александр Жаров, Баланова стала его первым заместителем. Из сообщения «Газпром-Медиа» о назначении Балановой следовало, что она должна заняться цифровой трансформацией этого холдинга.

«Газпром-Медиа» и Национальная медиа группа — конкурирующие между собой холдинги. При этом «Газпром-Медиа» с 2016 года принадлежит 7,5% головного АО «Национальная медиа группа».

Заявленная выручка Национальной медиа группы в 2020 году — 68,9 млрд руб. Другие финансовые показатели не раскрываются. По «Газпром-Медиа» пока есть только результаты за девять месяцев предыдущего года: выручка — 65,3 млрд руб., операционная прибыль — 1,7 млрд руб., чистый убыток — 120 млн руб.