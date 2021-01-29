Гендиректор Национальной медиа группы покинет должность

Ольга Паскина, которая руководила Национальной медиа группой с 2016 года, в ближайшее время покинет пост. Ее преемник приступит к работе в феврале, по данным СМИ, это будет человек «не из индустрии»

Ольга Паскина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Генеральный директор Национальной медиа группы (НМГ) Ольга Паскина покидает должность, сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупной медиакомпании и двух топ-менеджеров других медиахолдингов.

Информацию подтверждают ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству НМГ, и источник «РИА Новости». Собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, заявил, что официально об уходе Паскиной будет объявлено в ближайшие дни.

По данным «Ведомостей», новый глава НМГ выйдет на работу в начале февраля, источник издания заявил, что эту должность займет человек «не из индустрии».

Паскина руководит НМГ с 2016 года. Она входит в состав правительственной комиссии по развитию производства и распространения аудиовизуального контента, является членом попечительского совета киностудии «Ленфильм» и совета Фонда кино.