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Гендиректор Национальной медиа группы покинет должность

Ольга Паскина, которая руководила Национальной медиа группой с 2016 года, в ближайшее время покинет пост. Ее преемник приступит к работе в феврале, по данным СМИ, это будет человек «не из индустрии»
Ольга Паскина
Ольга Паскина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Генеральный директор Национальной медиа группы (НМГ) Ольга Паскина покидает должность, сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупной медиакомпании и двух топ-менеджеров других медиахолдингов.

Информацию подтверждают ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству НМГ, и источник «РИА Новости». Собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, заявил, что официально об уходе Паскиной будет объявлено в ближайшие дни.

По данным «Ведомостей», новый глава НМГ выйдет на работу в начале февраля, источник издания заявил, что эту должность займет человек «не из индустрии».

Национальная медиа группа приобрела «Деловой Петербург»
Технологии и медиа
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Паскина руководит НМГ с 2016 года. Она входит в состав правительственной комиссии по развитию производства и распространения аудиовизуального контента, является членом попечительского совета киностудии «Ленфильм» и совета Фонда кино.

До прихода в НМГ Паскина в разное время работала в медиахолдинге «ПрофМедиа», была гендиректором Discovery Networks в Северо-Восточной Европе, возглавляла компанию «Дискавери Холдингс» (совместное предприятие ЗАО «НМГ» и Discovery Communications), возглавляла компанию «Медиа альянс».

Ключевые активы Национальной медиа группы — РЕН ТВ, «Пятый канал», холдинг «СТС Медиа» (среди совладельцев назывался также ВТБ), российские версии телеканалов семейств Discovery, Viasat и Sony Pictures. Холдингу также принадлежит газета «Известия» и 29% «Первого канала». В конце декабря НМГ приобрела издание «Деловой Петербург».

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Автор
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