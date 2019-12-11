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Технологии и медиа ,  
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На первый аукцион на частоты для 5G выставят только лоты в регионах
На первом аукционе для развития мобильной связи 5G будет разыграно значительно меньше частот, чем изначально планировалось. Крупнейшие операторы создают совместную компанию по развитию 5G и рассчитывают получить ресурс без торгов
Фото: DPA / ТАСС

На ближайшем заседании, 24 декабря, Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, который занимается распределением этого ресурса в России) планирует выставить на аукцион меньше частот для развития мобильной связи пятого поколения (5G), чем изначально предполагалось. На торги попадет только ресурс 25,25–25,5 ГГц и 25,5–25,9 ГГц — по два лота для каждого региона, рассказал РБК собеседник на телекоммуникационном рынке.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков подтвердил эту информацию РБК. По его словам, в ближайшее время на торги выставят только региональные лоты, по федеральному лоту было обращение операторов, в котором они попросили отложить рассмотрение выставления всего ресурса.

В октябре замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов говорил, что ГКРЧ до конца года планировала выставить на аукцион частоты 24,5–29,5 ГГц для развития 5G. Планировалось, что на торги попадут четыре общероссийских лота и два региональных. Каждый лот будет размером 400 МГц. Но детали на тот момент находились в процессе обсуждения, отметил он.

Как пояснил Новиков, выставление на торги федеральных лотов с частотами 5G отложено до принятия решения по созданию совместного предприятия. Власти уже несколько лет говорят, что считают целесообразным объединение операторов в той или иной форме для развития 5G, но среди операторов до сих пор не было согласия о том, каким должно быть это объединение. «МегаФон» и «Ростелеком» поддерживали идею создания инфраструктурного оператора, который получит частоты, построит единую сеть 5G по всей стране, а другие компании смогут работать на ней по модели виртуального оператора мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO). В МТС и «ВымпелКоме» выступали за сохранение конкуренции между операторами.

В среду, 11 декабря, глава «ВымпелКома» Василь Лацанич заявил, что он рассчитывает, что до конца года четыре крупнейших оператора подпишут меморандум о создании совместного предприятия для развития 5G. Это будет не инфраструктурный оператор, а создание сетей несколькими операторами, которые будут интегрированы друг с другом, отметил он. Как пояснил источник РБК, близкий к еще одному оператору тройки, планируется, что СП займется освобождением частот 5G, которые сейчас заняты системами силовых органов. Причем не только в диапазоне 25–29 ГГц, который планировалось разыграть на аукционе, но также в диапазонах 3,4–3,8 ГГц, который операторы называют наиболее привлекательным для 5G, а также 4,4–4,9 ГГц. Он отметил, что создание СП должно стать сигналом для властей о том, что операторы договорились. «После того как СП расчистит частоты, они должны быть выделены его участникам на паритетной основе. Для этого потребуется внести изменения в правила выделения частоты, это сейчас обсуждается с властями», — отметил собеседник РБК.

Представитель «ВымпелКома» не стал комментировать эту информацию. Представители «МегаФона» и «Ростелекома» не ответили на момент публикации. Представитель МТС отказался от комментариев.

Автор: Анна Балашова
Теги: 5G, Минкомсвязь, «ВымпелКом», радиочастоты
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