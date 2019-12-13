Минкомсвязь предложила ввести госконтроль в СП операторов по 5G

Для госконтроля за совместным предприятием «большой четверки» замминистра Олег Иванов предложил ввести механизм «золотой акции». По его словам, СП может оказаться временным решением при появлении необходимой для 5G инфраструктуры

Олег Иванов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Минкомсвязь предлагает ввести механизм «золотой акции» для государственного контроля за совместным предприятием (СП) «большой четверки» операторов, которое было создано для развития сетей 5G. Об этом РБК сообщил замминистра Олег Иванов.

По его словам, операторы должны закладывать в свои планы возможность разделения — СП может оказаться временным решением при появлении необходимой инфраструктуры и достаточного спектра. «Это нормальная история. Но государство хотело бы этот процесс контролировать, поэтому я предлагаю вариант «золотой акции» или другие формы контроля государства над этим оператором», — сказал Иванов.

11 декабря МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком» объявили о подписании соглашения о создании СП с равными долями каждого оператора для совместной работы над 5G. «Большая четверка» отметила, что предприятие не станет телеком-оператором: «Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G».

За создание СП выступала Минкомсвязь, которая указывала, что без такого соглашения не будет бесплатно предоставлять операторам частоты для 5G, а выставит их на торги. «Мы предлагали сделать это [СП] еще год назад. Если бы «четверка» была порасторопнее, все решения по выделению частот под 5G сейчас были бы уже приняты», — комментировал соглашение операторов представитель министерства Евгений Новиков. Он указывал, что «большая четверка» не могла договориться о разделении ответственности.