Минкомсвязь предупредила об отказе от бесплатного выделения частот для 5G

Минкомсвязь может отказаться от бесплатного выделения частот в диапазоне 4,4–4,9 ГГц для развития 5G, если участники рынка не договорятся о создании совместной компании. Операторы настаивают, что эти частоты не подходят для 5G

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Минкомсвязь готовится внести изменения в Концепцию создания и развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России, согласно которым частоты 4,4–4,9 ГГц будут выставлены на торги, хотя ранее ведомство обещало выделить их операторам бесплатно. Это следует из письма замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова рабочей группе «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» (копия письма есть у РБК, представитель Минкомсвязи Евгений Новиков подтвердил ее подлинность).

Если до конца октября операторами связи не будет подписано соглашение о создании совместного предприятия для развертывания сетей 5G, ведомство оставляет за собой право выставить частоты 4,4–4,9 ГГц на торги, написал Иванов. Как пояснил Евгений Новиков, министерство планировало выделить указанный ресурс без конкурса совместному предприятию, но операторы до сих пор не могут договориться о разделении ответственности в нем.

В ближайшее время Минкомсвязи планирует внести соответствующие изменения в Концепцию 5G, которую в конце сентября одобрила АНО.

Утвержденная ранее версия концепции предполагает три сценария строительства сетей 5G: