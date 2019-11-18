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Минкомсвязь предупредила об отказе от бесплатного выделения частот для 5G
Минкомсвязь может отказаться от бесплатного выделения частот в диапазоне 4,4–4,9 ГГц для развития 5G, если участники рынка не договорятся о создании совместной компании. Операторы настаивают, что эти частоты не подходят для 5G
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Минкомсвязь готовится внести изменения в Концепцию создания и развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России, согласно которым частоты 4,4–4,9 ГГц будут выставлены на торги, хотя ранее ведомство обещало выделить их операторам бесплатно. Это следует из письма замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова рабочей группе «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» (копия письма есть у РБК, представитель Минкомсвязи Евгений Новиков подтвердил ее подлинность).

Если до конца октября операторами связи не будет подписано соглашение о создании совместного предприятия для развертывания сетей 5G, ведомство оставляет за собой право выставить частоты 4,4–4,9 ГГц на торги, написал Иванов. Как пояснил Евгений Новиков, министерство планировало выделить указанный ресурс без конкурса совместному предприятию, но операторы до сих пор не могут договориться о разделении ответственности в нем.

В ближайшее время Минкомсвязи планирует внести соответствующие изменения в Концепцию 5G, которую в конце сентября одобрила АНО.

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Утвержденная ранее версия концепции предполагает три сценария строительства сетей 5G:

  • в сети каждого оператора будет установлено 85–90% собственных базовых станций, 10–15% будут использоваться совместно с другими операторами;
  • в сетях будет по 30–50% собственных базовых станций и по 50–70% совместных;
  • 100% базовых станций будут у компании, развивающей единую инфраструктуру радиосети, к которой будут подключаться другие операторы.

Затраты операторов на строительство сетей в Москве к 2024 году составят от 55,4 млрд руб. при строительстве единой сети до 157,6 млрд при реализации первого сценария. Для единого оператора будут доступны 190 МГц в диапазоне 3,4–4,99 ГГц, 400 МГц в диапазоне 24,25–29,5 ГГц. При этом в концепции отмечается, что диапазон 4,4–4,99 ГГц рассматривается для внедрения сетей связи 5G в Китае и Японии и не будет использоваться в Европе. «Высокого спроса на оборудование для диапазона 4,4–4,99 ГГц со стороны операторов сетей 5G не ожидается, — говорится в документе. — Поэтому появление на рынке иностранного оборудования сетей 5G для диапазона 4,4–4,99 ГГц в ближайшие три–пять лет маловероятно». Это, по мнению авторов концепции, создаст возможность построить в стране сети 5G «главным образом на оборудовании отечественного производства».

Ненужные частоты

Крупнейшие операторы неоднократно заявляли, что базовым для развития 5G в мире является диапазон 3,4–3,8 ГГц, однако в России он занят силовыми структурами. В сентябре вице-премьер Юрий Борисов заявил в интервью «Ведомостям», что считает передачу этих частот под гражданские нужды нецелесообразной. «Это в чистом виде вопрос экономики и обеспечения обороноспособности. Сегодня вся специальная спутниковая связь находится в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Если массово высвобождать его для гражданского применения, придется менять всю спутниковую группировку и диапазоны всех приемопередающих устройств. Кто это все оплатит? Это огромные деньги», — пояснял он.

В концепции написано, что приоритетным диапазоном для развития 5G в стране является 3,4–3,8 ГГц.

Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) Ольга Галушина считает, что, ориентируясь на диапазон 4,4–4,9 ГГц, Россия создает себе «эксклюзивный» сценарий развития технологии, который требует более дорогого оборудования. «Например, отставание по абонентским устройствам, работающим в этом диапазоне, будет минимум три–пять лет, что может серьезно тормозить развитие технологии 5G в России», — пояснила она, добавив, что приблизить коммерческий запуск сетей 5G в России можно только за счет высвобождения частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Представители МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались от комментариев. В «МегаФоне» не ответили на запрос РБК.

По словам источника на телеком-рынке, операторы все еще ведут переговоры о создании СП для высвобождения частот, но окончательные параметры предприятия до сих пор не согласованы.

Представитель Минкомсвязи отметил, что по замыслу правительства сети 5G должны строиться на российском оборудовании вне зависимости от частотного диапазона. «При этом на Всемирной конференции радиосвязи, которая проходит сейчас в Египте, 37 стран заявили, что рассматривают диапазон 4,4–4,99 ГГц для строительства сетей 5G, минимум семь китайских производителей будут поддерживать этот диапазон», — отметил Новиков.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова, Петр Канаев
Теги: Минкомсвязи, радиочастоты, «большая четверка», цифровая экономика
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