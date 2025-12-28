Каждый пятый ролик на YouTube оказался «ИИ-грязью»

Каждый пятый ролик в подборке новых пользователей YouTube оказался «ИИ-грязью»

Среди видео, рекомендованных новым пользователям YouTube, 20% — это низкокачественный контент, созданный ИИ и известный как «AI-slop», или «ИИ-грязь», показало исследование видеомонтажной компании Kapwing.

Аналитики изучили топ-100 каналов в 150 странах, обнаружив 278 полностью ИИ-ориентированных каналов с общим числом просмотров свыше 63 млрд и 221 млн подписчиков. По оценкам, они приносят около $117 млн дохода ежегодно.

Тест на новом аккаунте показал: из первых 500 рекомендаций 104 видео — ИИ-продукт, а третья часть — «умственная гниль» (англ. — brainrot) для фарминга просмотров. Такие каналы популярны глобально: в Испании у них 20 млн подписчиков (почти половина населения), в Египте — 18 млн, в США — 14,5 млн.

Анализ Guardian в 2025 году показал, что почти 10% самых быстрорастущих каналов YouTube — это ИИ.

