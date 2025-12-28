 Перейти к основному контенту
Каждый пятый ролик на YouTube оказался «ИИ-грязью»

Каждый пятый ролик в подборке новых пользователей YouTube оказался «ИИ-грязью»

Среди видео, рекомендованных новым пользователям YouTube, 20% — это низкокачественный контент, созданный ИИ и известный как «AI-slop», или «ИИ-грязь», показало исследование видеомонтажной компании Kapwing.

Аналитики изучили топ-100 каналов в 150 странах, обнаружив 278 полностью ИИ-ориентированных каналов с общим числом просмотров свыше 63 млрд и 221 млн подписчиков. По оценкам, они приносят около $117 млн дохода ежегодно.

Тест на новом аккаунте показал: из первых 500 рекомендаций 104 видео — ИИ-продукт, а третья часть — «умственная гниль» (англ. — brainrot) для фарминга просмотров. Такие каналы популярны глобально: в Испании у них 20 млн подписчиков (почти половина населения), в Египте — 18 млн, в США — 14,5 млн.

Анализ Guardian в 2025 году показал, что почти 10% самых быстрорастущих каналов YouTube — это ИИ.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
искусственный интеллект YouTube контент
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
В двух селах Камчатки ввели режим ЧС из-за аварий на электросетях Общество, 08:43
Каждый пятый ролик на YouTube оказался «ИИ-грязью» Технологии и медиа, 08:39
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Мэр Нью-Йорка назвал день после бурана «отличным для зачатия детей» Общество, 08:12
Рождение звезд и Кошачья Лапа. Reuters показал лучшие фото космоса — 2025 Общество, 08:00 
Bloomberg узнал о подвешенном состоянии владельцев заправок ЛУКОЙЛа в США Политика, 07:52
За ночь ПВО сбила над Россией 25 дронов Политика, 07:27
Москвичей предупредили о высокой влажности и снегопадах Общество, 07:18
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние два года Общество, 07:15
МИД Южной Осетии назвал число участников боевых действий на Украине Политика, 06:52
Экс-президент Бразилии Болсонару перенес две операции за неделю Общество, 06:38
Директор ЗАЭС сообщил об угрозах сотрудникам Политика, 06:26
Маск заявил, что «великое замещение» европейского населения уже произошло Политика, 05:58
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20