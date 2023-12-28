В Латвии закрыли доступ к ресурсам «Яндекса»

Местный регулятор сообщил о закрытии доступа к связанным с «Яндексом» сайтам, в том числе «Музыке», так как она позволяет слушать русские песни и подкасты. В 2022-м в стране заблокировали «Яндекс Go»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ ко всем сайтам, связанным с «Яндексом», сообщил глава совета Ивар Аболиньш в соцсети Х (бывший Twitter).

«Кроме того, в Латвии будет заблокирован доступ к сайту «Яндекс.Музыка», который также предлагает бесплатный доступ к русской музыке, подкастам лиц, попавших под санкции ЕС, и аналогичному контенту», — указал Аболиньш.

Издание Delfi напоминает, что в марте прошлого года власти Латвии приняли закон, согласно которому совет по электронным СМИ может блокировать доступ к сайтам, на которых есть контент, несущий угрозу общественному порядку и национальной безопасности республики. Авторы проекта отмечали, что он позволит защитить информационное пространство Латвии в том числе от «кремлевской пропаганды».

В «Яндексе» отказались от комментариев.

В марте прошлого года в Латвии решили заблокировать сервис по заказу такси «Яндекс Go», поскольку он передавал данные на находящиеся в России серверы. В «Яндексе» выражали несогласие с позицией латвийских властей и отмечали, что хранят данные в Латвии согласно законодательству ЕС.

В августе этого года в Казахстане приостановили работу доменного имени yandex.kz, поскольку ресурс размещался «на аппаратно-программных комплексах вне территории» республики. Доступ к нему восстановили, но после этого «Яндекс» начал перенос серверов yandex.kz в Казахстан. К декабрю этот процесс был завершен.

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В Минцифры республики отмечали, комментируя блокировку, что вопросы к «Яндексу» возникли тоже из-за сервиса такси. Согласно новому российскому законодательству в этой сфере, доступ к данным о заказах получила ФСБ России. Однако в пресс-службе «Яндекс Gо» сообщали, что это не распространяется на сервис в Казахстане и его пользователей, так как они совершают поездки за пределами России.

Головная компания «Яндекса» зарегистрирована в Нидерландах. С прошлого года обсуждается ее реструктуризация с выделением российской части. Таким образом компания хочет сохранить доступ к западным рынкам, несмотря на санкции против России из-за военной операции на Украине, отмечал Reuters.



Накануне, 27 декабря, стало известно, что «Яндекс» зарегистрировал компанию в российском офшоре — специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. В пресс-службе компании РБК подтвердили, что это произошло в рамках подготовки к реструктуризации.