«Росатом» отложил запуск виртуального мобильного оператора

«Росатом» перенес запуск своего виртуального оператора мобильной связи на 2024 год. Госкорпорация хочет хранить данные его абонентов у себя, но ни один из потенциальных партнеров среди сотовых компаний на это пока не соглашается

Фото: Андрей Любимов / РБК

О том, что «Росатом» сможет полноценно запустить свой MVNO (mobile virtual network operator, виртуальный оператор мобильной связи) в 2024 году, РБК сообщил директор по информационным технологиям госкорпорации Евгений Абакумов. По его словам, при реализации проекта «возник ряд трудностей организационного и технологического характера», но, подчеркнул он, компания «не отказывается от проекта».

Виртуальные операторы оказывают услуги под собственным брендом на сетях существующих сотовых компаний. Как следует из материалов Роскомнадзора, лицензии на оказание услуг по модели MVNO получили несколько структур «Росатома», в том числе разработчик ИТ-решений «Гринатом» и разработчик облачных решений «Атомдата». Представитель «Росатома» отметил, что еще не решено окончательно, какая из структур будет реализовывать проект.

Абакумов также пояснил, что создание MVNO планировалось для развертывания на объектах «Росатома» технологических сетей четвертого поколения мобильной связи (4G) в формате Private LTE (частные сети, созданные для одного предприятия). «За счет внедрения датчиков и интернета вещей на предприятии можно повысить эффективность многих процессов. Собственный оператор нужен, чтобы предоставлять услуги беспроводного интернета вещей для решения задач корпорации», — говорит Абакумов. Он также сказал, что «Росатом» решил строить частично собственную сеть, а не использовать мощности существующих операторов, поскольку для госкорпорации является чувствительным вопрос, где будут храниться данные. В том числе из-за этого проект до сих пор не был полноценно запущен — большинство операторов, с которыми «Росатом» ведет переговоры об использовании сети, получают и хранят данные на своих мощностях, добавил директор по ИТ «Росатома».

Ни одна из опрошенных РБК крупнейших сотовых компаний не ответила на вопрос, ведутся ли переговоры о сотрудничестве с «Росатомом» и действительно ли неприемлемо требование корпорации о хранении данных на ее ресурсах. В начале этого года, когда «Коммерсантъ» сообщал о планах «Росатома» запустить MVNO, в качестве потенциального партнера со стороны «реальных» мобильных компаний издание называло «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2). Представитель «Т2 РТК Холдинга» лишь отметил, что у них есть экспертиза в развертывании сетей Private LTE. Представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.

Зачем нужны сети Private LTE

Сети Private LTE обычно полностью обособлены от публичных сетей связи, закрыты для внешнего доступа, что должно обеспечить безопасность данных. Также они позволяют организовать сигнал сотовой связи, если предприятие находится вне зоны покрытия обычных сетей сотовой связи.

Летом этого года «Атомдата» сообщала, что цель запуска корпоративного MVNO — «обеспечение доверенной и устойчивой связью предприятий атомной отрасли, а также поддержка развития социальных программ среди сотрудников отраслевых организаций и членов их семей». Виртуальный оператор должен решить вопрос создания базовой инфраструктуры для абонентов, устройств интернета вещей и ИТ-решений в атомной отрасли. «Решение обеспечит контроль и защиту абонентских данных, применение дополнительных факторов аутентификации, персонифицированный и управляемый доступ к отраслевому контенту», — говорилось в сообщении «Атомдаты». Предполагалось, что после пилотного тестирования проект распространят на все регионы присутствия «Росатома».

Генеральный директор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов считает намерение «Росатома» передать развитие Private LTE корпоративному виртуальному оператору логичным, поскольку у корпорации много географически разнесенных объектов, а значит, для их соединения может потребоваться подключать сети Private LTE к транспортной сети связи. В то же время он считает удивительным то, что операторы не готовы идти навстречу такому заказчику, как «Росатом». «Если это действительно так, скорее всего, основная причина, что они хотят хранить данные так, как привыкли, не беря ответственность только за часть инфраструктуры», — допускает Анкилов.

В свою очередь, Алексей Яковенко, генеральный директор компании «Цифра Роботикс», которая входит в группу «Цифра», разрабатывающую цифровые решения для предприятий, в том числе применяемые на сетях Private LTE, назвал использование MVNO на таких сетях «избыточным явлением, которое выглядит как попытка объединить два подхода, необходимых для решения разных задач — оказания услуг связи и покрытия связью изолированного пространства». По его мнению, MVNO имеет смысл использовать, если компания, например, хочет оказывать услуги населению или строить интернет вещей — тогда данные будут передаваться оператору и храниться у него, так как он предоставляет собственную сеть, коммутаторы и прочее оборудование в пользование, а иногда и биллинг. А Private LTE «обычно разворачивается на тех объектах, где либо совсем нет операторов связи, либо покрытие сетью минимальное», например на северных территориях, говорит Яковенко. «Private LTE разворачивается на конкретном объекте, там же находится оборудование и хранятся данные, так как в этом случае оператор предоставляет только частоты», — объяснил он. «Например, промышленная компания разворачивает технологии видеонаблюдения или интеллектуальной видеоаналитики. Наша компания выступает в этой схеме чаще всего поставщиком технологий, в частности технологии автономных транспортных средств, а оборудование и сеть полностью принадлежат заказчику, а значит, и данные хранятся у него», — пояснил Яковенко.

Еще один участник рынка отметил, что если стандартный MVNO — это, по сути, брендированный тарифный план обычных мобильных операторов, то «Росатому» при организации MVNO и намерении, чтобы все данные были на стороне госкорпорации, придется организовывать собственный биллинг, свои системы оперативно-разыскных мероприятий и другие вещи, которые сейчас в основном есть только на сетях «реальных» операторов. Собеседник назвал подобные планы разумными, если у «Росатома» «есть на такое деньги и много потенциальных объектов для подключения — то есть внутренних пользователей».