В России придумали способ охватить связью все федеральные трассы

Один из ведущих российских институтов в области разработки радиотехники создал энергонезависимую опору. Это может позволить обеспечить связью автотрассы и отдаленные районы. Но операторы говорят, что нужно решить и другие проблемы

Фото: Елена Афонина / ТАСС

ФГБУ «Научно-исследовательский институт Радио» (НИИР) создало энергонезависимую опору для телекоммуникационного оборудования. Об этом РБК рассказал и.о. генерального директора НИИРа Олег Иванов.

Опора представляет собой конструкцию, на которой можно размещать телекоммуникационное и другое оборудование и располагать в тех местах, где нет электросетей, — опора сама оснащает оборудование электричеством за счет солнечных батарей, двух видов ветрогенераторов и заглубленных в грунт аккумуляторов.

В зависимости от модификации комплекс может выдавать мощность от 0,3 до 5 кВт, что, как рассчитывают в НИИРе, позволит обслуживать базовую станцию сотовой связи в стандарте LTE (4G), тропосферную или радиорелейную станцию, базовую станцию интернета вещей и другое оборудование. Аккумуляторы опоры рассчитаны на функционирование до 20 лет без обслуживания и находятся под землей в специальном труднодоступном кессоне, а расположенные на опоре солнечные панели выполнены в антивандальном исполнении. Объем расходов НИИРа на разработку проекта Иванов не назвал.

НИИ Радио было создано в 1949 году. Основными направлениями деятельности в советский период стало создание радиорелейных и спутниковых систем связи и вещания, в основном гражданского назначения. На данный момент занимается перспективными разработками, включая беспроводные сети 5G и 6G, интернет вещей, разрабатывает стандарты цифрового теле- и радиовещания, проводит сборку и испытания космического оборудования и т.д.

Прототип опоры установлен на полигоне в подмосковной Балашихе, НИИР собирается презентовать его в ближайшее время. По словам Иванова, изделие прошло все необходимые испытания, серийное производство можно будет запустить, как только НИИР получит заказ. Стоимость опоры будет зависеть от масштаба производства, уточнил Иванов. При этом, по оценке института, при серийном производстве капитальные затраты на установку комплекса будут окупаться за четыре-пять лет.

Глава НИИРа пояснил, что разработанная институтом опора, в частности, позволяет организовать непрерывное покрытие сотовой связью на федеральных автомобильных дорогах.

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Эта задача упоминается в нацпрограмме «Цифровая экономика», но когда несколько лет назад власти объявляли конкурс на покрытие сотовой связью трассы «Кола» (автодорога от Санкт-Петербурга через Мурманск до Борисоглебска на границе с Норвегией), в нем не изъявил желание участвовать ни один игрок рынка. «На многих участках федеральных трасс нет электричества, и затраты на обеспечение электропитания базовых станций мобильной связи составляли многие сотни миллионов рублей и существенно превышали затраты непосредственно на аппаратуру связи — операторы посчитали это невыгодным для себя», — объяснил Иванов.

По его словам, разработкой НИИРа уже заинтересовались в ряде стран, например в ЮАР. В России институт провел предварительные переговоры с некоторыми телекоммуникационными компаниями и рядом регионов, но какими именно — Иванов не уточнил.

Из-за чего проблемы со связью на трассах

Роскомнадзор не приводит актуальную статистику по текущему уровню покрытия сетями LTE автотрасс. Из информации на сайте ведомства следует, что по итогам второго квартала на ряде трасс в Сибири и на Урале ни у кого из «большой четверки» операторов не было 100-процентного покрытия связью предыдущих поколений 2G и 3G.

При этом о необходимости организации такого покрытия российские власти говорят много лет. В нацпрограмме «Цифровая экономика» на решение этой задачи планировалось выделить 28 млрд руб. в виде субсидий до конца 2024 года. Но после того как никто из операторов не взялся за выполнение работ, Минцифры предложило секвестрировать значительную часть суммы. В 2021 году власти решили ввести требование об обеспечении связью автомобильных дорог общего пользования как дополнительное обременение для операторов при продлении лицензий LTE, срок действия которых заканчивался в сентябре того года, — операторы должны обеспечить 99,9% дорог федерального значения сетями LTE не позднее 2031 года.

Однако после начала специальной военной операции на Украине Минцифры разрешило операторам до конца 2022 года отложить работы по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более 1 тыс. человек в рамках «антикризисной программы» поддержки телекоммуникационной отрасли.

Представители крупнейших российских операторов заявили РБК, что им пока неизвестно о разработке НИИРа. Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) добавил, что оператор старается обеспечить «максимальное» покрытие федеральных трасс из имеющихся ресурсов, однако строительство сетей вдоль таких участков низкомаржинально и часто не окупается. Он также пояснил, что проблема доступа к электросетям — не единственная. Среди других факторов он назвал запрет на размещение объекта в непосредственной близости от дороги (зона отвода), отсутствие транспортной сети и т.д. «Как правило, энергонезависимые решения требуют больших капитальных и операционных затрат и менее надежны в эксплуатации», — добавил представитель компании.

Представитель МТС говорит, что компания уже эксплуатирует несколько энергонезависимых опор на солнечных батареях на Дальнем Востоке и в Краснодарском крае, где нет возможности подключиться к электросетям. Также компания проводила эксперимент по подключению опоры на ветрогенераторе, «пока не решился вопрос с энергоснабжением», добавил он, но не стал оценивать эффективность подобных решений.

По словам представителя «МегаФона», при использовании любой энергонезависимой опоры нужно учитывать затраты на ее содержание и эффективность решения. «Выработка альтернативного электричества требует затрат, в том числе на обслуживание оборудования», — отметил представитель оператора. Он также указал, что проблема подключения базовых станций к электричеству не единственная, «нужно решать проблему организации подъездных путей к местам установок базовых станций».

Еще один участник рынка указал, что эксплуатация опор на возобновляемых источниках энергии будет иметь экономический смысл только при наличии надежных и доступных ветрогенераторов и солнечных батарей, но они в России массово не производятся и «достаточно дороги даже по мировым меркам». «Для их обслуживания бригаде нужно будет выезжать на далекие расстояния, что также дорого», — отметил он.

Представители подведомственного Роскомнадзору ФГУП ГРЧЦ, которое измеряет качество связи на федеральных трассах, и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.