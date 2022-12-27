ФАС сочла необоснованным рост тарифов «Мегафона» на 12%

ФАС сочла необоснованным рост тарифов «Мегафона» в среднем на 12% для 16,5 млн абонентов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба установила, что «Мегафон» необоснованно повысил стоимость услуг связи для абонентов и тем самым нарушил законодательство. В мае оператор повысил тарифы на услуги связи в среднем на 12%, это затронуло более 16,5 млн абонентов.

ФАС заключила, что уровень изменение тарифов не соответствовал уровню инфляции.

«Сегодня Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала «Мегафону» предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», — говорится в сообщении.

Размер штрафа для «Мегафона» пока не определен.

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