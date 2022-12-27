Бизнес ,
0
ФАС сочла необоснованным рост тарифов «Мегафона» на 12%
ФАС сочла необоснованным рост тарифов «Мегафона» в среднем на 12% для 16,5 млн абонентов
Федеральная антимонопольная служба установила, что «Мегафон» необоснованно повысил стоимость услуг связи для абонентов и тем самым нарушил законодательство. В мае оператор повысил тарифы на услуги связи в среднем на 12%, это затронуло более 16,5 млн абонентов.
ФАС заключила, что уровень изменение тарифов не соответствовал уровню инфляции.
«Сегодня Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала «Мегафону» предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», — говорится в сообщении.
Размер штрафа для «Мегафона» пока не определен.
Материал дополняется.
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.