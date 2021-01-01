Половина россиян не поддержали создание властями биометрической системы

В исследовании также указано, что больше трети респондентов впервые слышат о возможности сдать биометрию в банке. Среди москвичей и жителей Санкт-Петербурга этот показатель достигает 36%, при этом в других городах-миллионниках об услуге не слышали 28% жителей. Кроме того, лишь 14% респондентов из Москвы и Петербурга уже загрузили свои данные в ЕБС, а в городах-миллионниках — вдвое выше. Респонденты, живущие в селах, также регистрировались в ЕБС чаще москвичей и петербуржцев (16%), но почти половина их них (43%) впервые слышали о такой системе.
Почему россияне не доверяют биометрии
Представитель «Ростелекома» объяснил РБК, что сегодня существует множество мифов о биометрии «и это порождает ряд страхов и недоверия со стороны граждан». По его мнению, чем больше граждан узнают о том, что такое биометрия, как ее применять и как она может упростить повседневную жизнь, тем больше людей будут готовы ее использовать.
Персональные данные в зашифрованном и обезличенном виде хранятся в базе ЕСИА (на портале госуслуг), а в ЕБС хранятся только математически обработанные модели лица и голоса граждан, объяснил представитель оператора. «По этим данным восстановить фотографию или голос невозможно — можно сравнить поступающие в систему запросы с этими моделями и подтвердить, является ли человек тем, за кого себя выдает, или нет», — указал он.
По мнению Дмитрия Дырмовского, гендиректора группы компаний ЦРТ («Центр речевых технологий», занимается распознаванием речи, идентификацией лица и голоса) причины недоверия россиян к биометрии, как и к любой другой технологии, кроются в неочевидной личной выгоде от использования и непонимании технологической основы. Он отметил, что первая проблема решится с появлением у людей опыта использования биометрии: они поймут, что проходить «по лицу» в офис или фитнес-центр удобно, а в условиях пандемии коронавируса биометрия помогает получать банковские услуги безопасно и бесконтактно. Также «цифровое недоверие, а зачастую даже нигилизм» провоцирует обилие информации о различных утечках и атаках, хотя «информационная безопасность и защита биометрии находится в фокусе ключевых глобальных поставщиков». Дырмовский подчеркнул, что пока большая часть цифровой аудитории — миллениалы, но «ее возраст кратно расширяется, этому способствует внедрение биометрии в финансах, телекоме, ретейле, активное применение в других сегментах».
Глава Русского биометрического общества (ассоциация, которая включает в себя крупнейших разработчиков систем распознавания объектов) Данила Николаев считает, что недоверие связано с отсутствием официального и открытого подтверждения надежности той или иной системы. Он подчеркнул, что биометрическое распознавание является вероятностным и подвержено ошибкам, некоторые из них не зафиксированы в юридическом поле. Соответственно, риски некорректного распознавания пока не застрахованы, подчеркнул Николаев.
Российские банки активно разрабатывают собственные биометрические системы, и они зачастую пользуются у клиентов большей популярностью, чем ЕБС. Например, «Сбер» собрал данные нескольких миллионов клиентов, ВТБ — более 130 тыс.
Представитель ВТБ не согласился с выводами исследования НАФИ: по его словам, клиенты доверяют банкам и готовы делиться своими биометрическими данными. «Основным стимулом при этом является четкое понимание, для чего эти данные будут использоваться (к примеру, доступ к повседневным продуктам и сервисам), а также гарантия их надежной защиты», — заявил он.
В свою очередь, представитель «Сбера» рассказал, что все пользователи банковской биометрической системы «отмечают повышение скорости и удобства обслуживания при ее использовании, как в банковских сервисах, так и в каналах партнеров». Он добавил, что их система «соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым к банковским сервисам, и все данные клиентов защищены».
Представитель банка «Русский стандарт» рассказал РБК, что средний возраст клиентов, сдавших у них данные в ЕБС, составляет 25–40 лет. По его мнению, популяризации биометрии будет способствовать повышение информированности населения о перспективах, конфиденциальности и новых возможностях использования системы. Зампред правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский считает, что ЕБС не получила широкого распространения, потому что ЦБ хочет быть уверен в надежности и бесперебойности системы, прежде чем запускать технологию масштабно. По его словам, до сих пор остается ряд нерешенных вопросов по использованию биометрии: например, кража идентичности (когда кто-то может украсть отпечаток пальца и воспользоваться им). «Варианты решения: либо договориться, что биометрия — это совокупность отпечатка пальца, сетчатки, голоса и чего-то еще, либо отключать от биометрической системы людей со скомпрометированными данными, чтобы они возвращались в обычный удаленный режим либо режим личного присутствия», — объяснил он.
Авторы
Владислав Скобелев, Евгения Чернышова