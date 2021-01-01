Половина россиян не поддержали создание властями биометрической системы

Половина россиян не поддерживают создание Единой биометрической системы, следует из результатов опроса НАФИ: они боятся слежки и не уверены в защите данных. Но треть опрошенных не могут объяснить недоверие к системе

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ровно половина (50%) россиян не поддерживают создание российской Единой биометрической системы (ЕБС), и лишь 19% граждан уже разместили в ней свои данные, выяснили эксперты аналитического центра НАФИ в результате опроса, проведенного в октябре этого года (всего были опрошены 1,6 тыс. человек в 53 регионах России). С материалами исследования ознакомился РБК.

Что такое ЕБС ЕБС работает с 2018 года, в нее можно загрузить фото лица и запись голоса для дистанционного подтверждения личности и получения цифровых услуг, которые ранее оказывались только по паспорту. Оператором системы является «Ростелеком». В августе этого года (последние данные) в ЕБС были зарегистрированы 150 тыс. пользователей. Сейчас систему используют в первую очередь банки, с ее помощью можно взять кредит или открыть вклад. В среду, 23 декабря, Госдума приняла в третьем чтении законопроект о расширении использования ЕБС для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг — в частности, станет возможной оплата «по лицу» покупок в магазинах.

Согласно исследованию НАФИ, среди тех, кто еще не загрузил в базу свои биометрические данные, только каждый пятый опрошенный готов сделать это в будущем. Чаще всего на это согласны люди в возрасте 18–24 лет (25% опрошенных из тех, кто не сдавал подобные данные) и 25–34 лет (22%), меньше всего — люди старше 60 лет (81% ответили отрицательно на вопрос о готовности), а также в категории 35–44 года (80%).

При этом около трети респондентов в этой категории не смогли ответить, почему именно они не готовы сдать биометрические данные в систему. Остальные, как правило, не видят в этом необходимости или не уверены в сохранности и конфиденциальности информации. Каждый десятый из не загрузивших свои данные не использует ЕБС, потому что боится слежки и не хочет числиться в базе или же считает эти данные слишком личными.