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Половина россиян не поддержали создание властями биометрической системы

Половина россиян не поддерживают создание Единой биометрической системы, следует из результатов опроса НАФИ: они боятся слежки и не уверены в защите данных. Но треть опрошенных не могут объяснить недоверие к системе
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ровно половина (50%) россиян не поддерживают создание российской Единой биометрической системы (ЕБС), и лишь 19% граждан уже разместили в ней свои данные, выяснили эксперты аналитического центра НАФИ в результате опроса, проведенного в октябре этого года (всего были опрошены 1,6 тыс. человек в 53 регионах России). С материалами исследования ознакомился РБК.

Что такое ЕБС

ЕБС работает с 2018 года, в нее можно загрузить фото лица и запись голоса для дистанционного подтверждения личности и получения цифровых услуг, которые ранее оказывались только по паспорту. Оператором системы является «Ростелеком». В августе этого года (последние данные) в ЕБС были зарегистрированы 150 тыс. пользователей. Сейчас систему используют в первую очередь банки, с ее помощью можно взять кредит или открыть вклад. В среду, 23 декабря, Госдума приняла в третьем чтении законопроект о расширении использования ЕБС для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг — в частности, станет возможной оплата «по лицу» покупок в магазинах.

Согласно исследованию НАФИ, среди тех, кто еще не загрузил в базу свои биометрические данные, только каждый пятый опрошенный готов сделать это в будущем. Чаще всего на это согласны люди в возрасте 18–24 лет (25% опрошенных из тех, кто не сдавал подобные данные) и 25–34 лет (22%), меньше всего — люди старше 60 лет (81% ответили отрицательно на вопрос о готовности), а также в категории 35–44 года (80%).

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Общество
Фото: Александр Река / ТАСС

При этом около трети респондентов в этой категории не смогли ответить, почему именно они не готовы сдать биометрические данные в систему. Остальные, как правило, не видят в этом необходимости или не уверены в сохранности и конфиденциальности информации. Каждый десятый из не загрузивших свои данные не использует ЕБС, потому что боится слежки и не хочет числиться в базе или же считает эти данные слишком личными.

В исследовании также указано, что больше трети респондентов впервые слышат о возможности сдать биометрию в банке. Среди москвичей и жителей Санкт-Петербурга этот показатель достигает 36%, при этом в других городах-миллионниках об услуге не слышали 28% жителей. Кроме того, лишь 14% респондентов из Москвы и Петербурга уже загрузили свои данные в ЕБС, а в городах-миллионниках — вдвое выше. Респонденты, живущие в селах, также регистрировались в ЕБС чаще москвичей и петербуржцев (16%), но почти половина их них (43%) впервые слышали о такой системе.

Почему россияне не доверяют биометрии

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Представитель «Ростелекома» объяснил РБК, что сегодня существует множество мифов о биометрии «и это порождает ряд страхов и недоверия со стороны граждан». По его мнению, чем больше граждан узнают о том, что такое биометрия, как ее применять и как она может упростить повседневную жизнь, тем больше людей будут готовы ее использовать.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Персональные данные в зашифрованном и обезличенном виде хранятся в базе ЕСИА (на портале госуслуг), а в ЕБС хранятся только математически обработанные модели лица и голоса граждан, объяснил представитель оператора. «По этим данным восстановить фотографию или голос невозможно — можно сравнить поступающие в систему запросы с этими моделями и подтвердить, является ли человек тем, за кого себя выдает, или нет», — указал он.

По мнению Дмитрия Дырмовского, гендиректора группы компаний ЦРТ («Центр речевых технологий», занимается распознаванием речи, идентификацией лица и голоса) причины недоверия россиян к биометрии, как и к любой другой технологии, кроются в неочевидной личной выгоде от использования и непонимании технологической основы. Он отметил, что первая проблема решится с появлением у людей опыта использования биометрии: они поймут, что проходить «по лицу» в офис или фитнес-центр удобно, а в условиях пандемии коронавируса биометрия помогает получать банковские услуги безопасно и бесконтактно. Также «цифровое недоверие, а зачастую даже нигилизм» провоцирует обилие информации о различных утечках и атаках, хотя «информационная безопасность и защита биометрии находится в фокусе ключевых глобальных поставщиков». Дырмовский подчеркнул, что пока большая часть цифровой аудитории — миллениалы, но «ее возраст кратно расширяется, этому способствует внедрение биометрии в финансах, телекоме, ретейле, активное применение в других сегментах».

Глава Русского биометрического общества (ассоциация, которая включает в себя крупнейших разработчиков систем распознавания объектов) Данила Николаев считает, что недоверие связано с отсутствием официального и открытого подтверждения надежности той или иной системы. Он подчеркнул, что биометрическое распознавание является вероятностным и подвержено ошибкам, некоторые из них не зафиксированы в юридическом поле. Соответственно, риски некорректного распознавания пока не застрахованы, подчеркнул Николаев.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские банки активно разрабатывают собственные биометрические системы, и они зачастую пользуются у клиентов большей популярностью, чем ЕБС. Например, «Сбер» собрал данные нескольких миллионов клиентов, ВТБ — более 130 тыс.

Представитель ВТБ не согласился с выводами исследования НАФИ: по его словам, клиенты доверяют банкам и готовы делиться своими биометрическими данными. «Основным стимулом при этом является четкое понимание, для чего эти данные будут использоваться (к примеру, доступ к повседневным продуктам и сервисам), а также гарантия их надежной защиты», — заявил он.

В свою очередь, представитель «Сбера» рассказал, что все пользователи банковской биометрической системы «отмечают повышение скорости и удобства обслуживания при ее использовании, как в банковских сервисах, так и в каналах партнеров». Он добавил, что их система «соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым к банковским сервисам, и все данные клиентов защищены».

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Финансы
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Представитель банка «Русский стандарт» рассказал РБК, что средний возраст клиентов, сдавших у них данные в ЕБС, составляет 25–40 лет. По его мнению, популяризации биометрии будет способствовать повышение информированности населения о перспективах, конфиденциальности и новых возможностях использования системы. Зампред правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский считает, что ЕБС не получила широкого распространения, потому что ЦБ хочет быть уверен в надежности и бесперебойности системы, прежде чем запускать технологию масштабно. По его словам, до сих пор остается ряд нерешенных вопросов по использованию биометрии: например, кража идентичности (когда кто-то может украсть отпечаток пальца и воспользоваться им). «Варианты решения: либо договориться, что биометрия — это совокупность отпечатка пальца, сетчатки, голоса и чего-то еще, либо отключать от биометрической системы людей со скомпрометированными данными, чтобы они возвращались в обычный удаленный режим либо режим личного присутствия», — объяснил он.

Авторы
Владислав Скобелев, Евгения Чернышова
биометрические данные Ростелеком распознавание лиц опрос
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