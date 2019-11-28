Организаторы показали логотип «Евровидения-2020»

Логотип 65-го конкурса представлен в форме прерывистого круга, составленного из флагов 41 страны в порядке их первого участия в «Евровидении»

Фото: NPO / Eurovision.tv

Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Логотип представляет собой абстрактный прерывистый круг, составленный из нескольких лучей, символизирующих национальные флаги 41 страны-участницы. Они расположены в порядке, соответствующем тому, когда та или иная страна впервые принимала участия в конкурсе. «Евровидение» состоится в Нидерландах в четвертый раз, оно уже проводилось там в 1970, 1976 и 1980 годах.

В конкурсе художественных работ, в котором приняли участие 11 голландских агентств, победило агентство Clever°Franke.

«Этот дизайн соответствует характеристикам голландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, широко применим», — заявил исполнительный продюсер «Евровидения-2020» Ситсе Баккер. Слоганом конкурса будущего года стало Open Up («Откройся»).