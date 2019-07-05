Амстердам отказался принимать «Евровидение» в 2020 году

Амстердам отказался проводить музыкальный конкурс «Евровидение» в 2020 году из-за отсутствия подходящего концертного зала. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на письмо мэра столицы Нидерландов Фемке Халсемы.

По ее словам, концертный зал Ziggo Dome будет недоступен на период проведения конкурса. Город пытался найти другое место, но залы RAI и Johan Cruijff оказались также заняты. Прочие возможные площадки слишком малы или не подходят по техническим условиям.

«Это [отказ] в связи с бронированиями, которые <...> не могут быть отменены», — написала в письме мэр Амстердама Фемке Халсема.

Ранее города Гаага и Бреда также заявили о том, что не намерены принимать у себя музыкальный конкурс. Таким образом, в борьбе за проведение мероприятия продолжают участвовать пять городов: Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Окончательное решение о месте проведения «Евровидения» будет принято в августе.