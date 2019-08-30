Организаторы назвали место проведения «Евровидения-2020»

Следующее «Евровидение» пройдет в Роттердаме. От проведения конкурса отказались несколько городов, включая столицу Нидерландов

Вид на город Роттердам (Фото: Eva Plevier / Reuters)

Роттердам был выбран городом для проведения конкурса «Евровидение-2020», сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU). Финал «Евровидения-2020» пройдет в конференц-центре Rotterdam Ahoy 16 мая следующего года.

Решение приняли EBU, представители «Евровидения», а также голландские вещатели NPO, NOS и AVROTROS. Изначально они выбирали между пятью городами, но в конечном счете список сузился до Роттердама и Маасрихта.

«Роттердам проявил фантастический энтузиазм и преданность делу, он также располагает возможностями для приема делегаций из более чем 40 стран в следующем мае», — говорится в сообщении.

«Евровидение-2020» пройдет в Нидерландах, так как голландский певец Дункан Лоуренс стал победителем последнего конкурса, который состоялся в Тель-Авиве.