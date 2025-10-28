Бывший офис Sony Pictures в России выиграл суд против «Синема Парка»

Юрлицо бывшего офиса Sony Pictures в России отсудило у объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» почти ₽0,5 млрд долга. Сама киносеть тем временем судится с этой же компанией из-за упущенной выгоды

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Контент-клуб» — юрлица бывшего офиса голливудской кинокомпании Sony Pictures в России — к главной структуре крупнейшей в России объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» на сумму 436,4 млн руб. Соответствующая информация отражена в картотеке арбитража, обратил внимание РБК.

ООО «Контент Клуб» — бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», которая до 2022 года работала как представительство Sony Pictures в России, с начала 2025 года подала несколько десятков исков к российским киносетям на общую сумму более 1 млрд руб. Претензии компании были связаны с долгами за показы фильмов американской киностудии еще до ухода из России в марте 2022 года.

По большинству исков «Контент-клуба» производство по делу было прекращено в связи с отказом истца от требований. Источники РБК тогда утверждали, что большинству киносетей удалось договориться о досудебном урегулировании «на взаимовыгодных условиях».

Тем не менее, разбирательство со структурами объединенной киносети — АО «Синема Парк» и ООО «Райзинг Стар Медиа» продолжились. Наибольший по сумме иск экс-Sony в России — на 436,4 млн руб. — был подан именно к АО «Синема Парк». В материалах дела говорится, что исковые требования — это долг и проценты по нему по договору, заключенному еще в 2019 году. Этот иск и удовлетворил Арбитражный суд 28 октября.

Дело по иску «Контент-клуба» на почти 122 млн руб. ко второму юрлицу объединенной киносети — ООО «Райзинг Стар Медиа» — пока находится в процессе, ближайшее заседание назначено на 11 декабря.

Гендиректор «Контент-клуба» Светлана Железняк в разговоре с РБК отметила, что исковые требования были связаны с просроченной дебиторской задолженностью за показ фильмов Sony, в основном за ленту «Анчартед: На картах не значится». Глава «Синема Парка» Алексей Васясин от комментариев отказался.

Как Sony Pictures уходила из России В конце февраля — начале марта 2022 года, сразу после начала специальной военной операции России на Украине, пятерка крупнейших голливудских киностудий — Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal — объявила о приостановке работы на российском рынке и отказе показывать в стране свои новинки. Через полгода российское юрлицо Sony Pictures — «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР) сменила название на «Контент-клуб». Пост гендиректора в ней долгое время сохранял Антон Сиренко. Но в августе 2024 года на эту должность была назначена Светлана Железняк. Отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщало, что «Контент-клубу» перешли все обязательства и права по договорам СППР. Компания также стала и преемником долгов кинотеатров за прокат фильмов Sony Pictures.

В августе 2025 года структуры «Синема Парка» и «Формулы Кино» подали встречный иск к «Контент-клубу» и потребовали от бывшего офиса голливудской студии в России суммарно почти 578 млн руб. В суде представитель объединенной киносети заявил, что сумма исковых требований — размер упущенной выгоды киносети. По его словам, в 2022 по 2025 год в мировом прокате находилось 15 фильмов производства Sony Pictures, которые не были показаны легально в России. Сумму упущенной выгоды киносеть рассчитала на основе данных мирового проката и количества своих российских кинотеатров. Эти иски сейчас рассматриваются судом.