Россияне назвали оптимальную стоимость билета в кино

Приемлемая стоимость билета в кино для россиян оказалась на 30% ниже реальных расценок. Лояльная аудитория, регулярно выбирающая этот формат досуга, к цене менее чувствительна, но аналитики называют это равновесие хрупким

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Оптимальная цена билета в кинотеатр для россиян составила 325 руб. Об этом говорится в исследовании компании Wanta Group, которая специализируется на изучении данных и консалтинге в индустрии развлечений и спорта. При этом средняя реальная цена билета на момент проведения исследования составляла 427 руб., что на 31% превышает запросы. У отдельно взятых зрителей, которые часто ходят в кино, «точка оптимальной цены» за билет выше — 523 руб.

Как считали Исследование Wanta Group основано на двух проектах и отражает поведение как регулярно посещающих кинотеатры зрителей, так и россиян в целом. Проект «Кинозритель» включает в себя еженедельный мониторинг кинотеатральной аудитории, реализуемый Wanta Group по заказу Фонда кино методом исследования на выходе из кинотеатра с помощью персональных формализованных интервью. Целевая аудитория: кинозрители старше 12 лет. Опрос проводился в апреле 2025 года. Всероссийский опрос населения проводится методом инициативного онлайн-опроса в городах с населением больше 100 тыс. человек. Целевая аудитория: жители городов России старше 12 лет. Опрос проводился в апреле 2025 года.

Зрители, которые периодически ходят в кино, воспринимают цены 2025 года как «приемлемые» и реже замечают их рост, отмечают исследователи Wanta Group. При этом для широкой аудитории стоимость остается барьером, который продолжает усиливаться.

В «эпоху онлайн-просмотра», как говорится в исследовании, цена остается важным фактором, влияющим на посещение кинотеатров, особенно у широкой аудитории. Так, и кинозрители, и массовая аудитория считают снижение стоимости билетов в кино главным фактором роста привлекательности этого досуга. На втором месте — повышение уровня комфорта в кинотеатрах. Замыкает тройку наиболее популярных предложений сохранение стоимости билета при условии включения в него «дополнительной ценности» в виде иных видов досуга и активностей.

Данные исследования, как отмечают аналитики Wanta Group, показывают, что «кинотеатры сегодня работают практически в зоне оптимального ценообразования для своей лояльной аудитории». Но это «хрупкое равновесие» может быть нарушено «любым необоснованным повышением цен».

Для чего еще зрители ходят в кино

Зрителю, как подчеркивают в Wanta Group, «сложно напрямую описать свою настоящую потребность» при посещении кинотеатров. Тем не менее в топ-10 «пожеланий» по улучшению этого вида досуга вошли наличие кресел с полулежачим положением (за этот вариант проголосовали 18% респондентов), более широких и мягких кресел (16%), кресел со встроенным массажером (14%). В рейтинг также вошли диваны для нескольких человек (12%), улучшение акустики в зале (10%), наличие столиков, улучшение вентиляции в помещениях и обновление ремонта кинозалов (по 8%).

Главная задача кинотеатра как вида досуга — предоставить возможность провести время с близкими и друзьями, ответили 55% респондентов. 42% также отметили, что поход в кино помогает им расслабиться и отдохнуть. Еще 36% заявили, что это способ получить новые впечатления и эмоции. При этом только 30% назвали в числе задач кинотеатра просмотр конкретного фильма.

Как россияне ходят в кино Количество проданных билетов в российские кинотеатры по итогам первого полугодия 2025 года, по данным ЕАИС Фонда кино, сократилось на 11,5%, до 64,8 млн зрителей. Показатель стал трехлетним минимумом. При этом кассовые сборы, наоборот, — одними из самых высоких за всю историю измерений и достигли 27,8 млрд руб. против 26,1 млрд руб. годом ранее. Такая тенденция напрямую связана с повышением средней стоимости билета в кино.