 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК⁠,
0
Эксклюзив

Россияне назвали оптимальную стоимость билета в кино

Россияне назвали ₽325 оптимальной ценой для билета в кино
Сюжет
Инфографика РБК
Приемлемая стоимость билета в кино для россиян оказалась на 30% ниже реальных расценок. Лояльная аудитория, регулярно выбирающая этот формат досуга, к цене менее чувствительна, но аналитики называют это равновесие хрупким
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Оптимальная цена билета в кинотеатр для россиян составила 325 руб. Об этом говорится в исследовании компании Wanta Group, которая специализируется на изучении данных и консалтинге в индустрии развлечений и спорта. При этом средняя реальная цена билета на момент проведения исследования составляла 427 руб., что на 31% превышает запросы. У отдельно взятых зрителей, которые часто ходят в кино, «точка оптимальной цены» за билет выше — 523 руб.

Как считали

Исследование Wanta Group основано на двух проектах и отражает поведение как регулярно посещающих кинотеатры зрителей, так и россиян в целом.

  • Проект «Кинозритель» включает в себя еженедельный мониторинг кинотеатральной аудитории, реализуемый Wanta Group по заказу Фонда кино методом исследования на выходе из кинотеатра с помощью персональных формализованных интервью. Целевая аудитория: кинозрители старше 12 лет. Опрос проводился в апреле 2025 года.
  • Всероссийский опрос населения проводится методом инициативного онлайн-опроса в городах с населением больше 100 тыс. человек. Целевая аудитория: жители городов России старше 12 лет. Опрос проводился в апреле 2025 года.

Минкультуры предложило критерии восприятия традиционных ценностей в кино
Общество
Фото:Максим Платонов / Бизнес Online / Global Look Press

Зрители, которые периодически ходят в кино, воспринимают цены 2025 года как «приемлемые» и реже замечают их рост, отмечают исследователи Wanta Group. При этом для широкой аудитории стоимость остается барьером, который продолжает усиливаться.

В «эпоху онлайн-просмотра», как говорится в исследовании, цена остается важным фактором, влияющим на посещение кинотеатров, особенно у широкой аудитории. Так, и кинозрители, и массовая аудитория считают снижение стоимости билетов в кино главным фактором роста привлекательности этого досуга. На втором месте — повышение уровня комфорта в кинотеатрах. Замыкает тройку наиболее популярных предложений сохранение стоимости билета при условии включения в него «дополнительной ценности» в виде иных видов досуга и активностей.

Данные исследования, как отмечают аналитики Wanta Group, показывают, что «кинотеатры сегодня работают практически в зоне оптимального ценообразования для своей лояльной аудитории». Но это «хрупкое равновесие» может быть нарушено «любым необоснованным повышением цен».

Для чего еще зрители ходят в кино

Зрителю, как подчеркивают в Wanta Group, «сложно напрямую описать свою настоящую потребность» при посещении кинотеатров. Тем не менее в топ-10 «пожеланий» по улучшению этого вида досуга вошли наличие кресел с полулежачим положением (за этот вариант проголосовали 18% респондентов), более широких и мягких кресел (16%), кресел со встроенным массажером (14%). В рейтинг также вошли диваны для нескольких человек (12%), улучшение акустики в зале (10%), наличие столиков, улучшение вентиляции в помещениях и обновление ремонта кинозалов (по 8%).

Почему кинотеатры в России теряют зрителей
Подписка на РБК
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Главная задача кинотеатра как вида досуга — предоставить возможность провести время с близкими и друзьями, ответили 55% респондентов. 42% также отметили, что поход в кино помогает им расслабиться и отдохнуть. Еще 36% заявили, что это способ получить новые впечатления и эмоции. При этом только 30% назвали в числе задач кинотеатра просмотр конкретного фильма.

Как россияне ходят в кино

Количество проданных билетов в российские кинотеатры по итогам первого полугодия 2025 года, по данным ЕАИС Фонда кино, сократилось на 11,5%, до 64,8 млн зрителей. Показатель стал трехлетним минимумом. При этом кассовые сборы, наоборот, — одними из самых высоких за всю историю измерений и достигли 27,8 млрд руб. против 26,1 млрд руб. годом ранее. Такая тенденция напрямую связана с повышением средней стоимости билета в кино.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
кинотеатры кино развлечения фильмы
Материалы по теме
ВТБ продал долю в онлайн-кинотеатре «Иви»
Технологии и медиа
Посещаемость российских кинотеатров упала до трехлетнего минимума
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Малкин и Кросби установили уникальное достижение в НХЛ Спорт, 09:11
Квартиру Фургала выставили на торги за ₽20 млн Политика, 09:08
Глава НСПК выступил за включение всех банков в белые списки сайтов Рунета Технологии и медиа, 09:01
Челябинский министр транспорта признал вину в растрате Общество, 09:01
Компания-владелец бывших активов Danone переименуется в «Логику молока» Бизнес, 09:00
В метро Москвы объяснили задержки поездов на «серой ветке» Общество, 08:58
Позиции в поиске больше не главное. Как настроить сайт под ИИ-ассистентаПодписка на РБК, 08:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:48
Россияне назвали оптимальную стоимость билета в кино Технологии и медиа, 08:46
«Флорида» Бобровского с победы стартовала в новом сезоне НХЛ Спорт, 08:44
Гладков не исключил «ситуацию резкого ухудшения» с подачей тепла Общество, 08:40
Криптовалюта и новая статья КоАП: чем грозят майнинг и p2p-операцииПодписка на РБК, 08:37
Foreign Affairs описал западные гарантии для Украины без 5 статьи НАТО Политика, 08:27
Всех застрявших из-за снежной бури на Эвересте туристов эвакуировали Общество, 08:23