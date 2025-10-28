«Яндекс» объявил о запуске новой версии чата с искусственным интеллектом

«Яндекс» объявил о запуске новой версии своего чата с искусственным интеллектом. Что поменялось, в чем сейчас стоит доверять нейросетям, как меняется их использование и как «Яндекс» планирует на этом зарабатывать — разбирался РБК

Во вторник, 28 октября, «Яндекс» представил новую версию своего чата, работающего на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ) — «Алису AI».

До сих пор основным ИИ-чатом «Яндекса» был «Чат с Алисой», который работал на базе большой языковой модели YandexGPT. «Алиса AI» — это новая универсальная версия «Чата с Алисой». Основное обновление — внедрение функций пользовательских ИИ-агентов — программ на базе больших языковых моделей (LLM), которые способны не только отвечать на вопросы, но и автономно выполнять задачи, анализировать данные, принимать решения на основе заданных параметров, взаимодействовать с другими системами и обучаться на своих ошибках. Этим ИИ-агентам можно поручить забронировать стол в ресторане или время в салоне красоты; сравнить цены на различные товары и найти наиболее дешевый; провести подробное исследование по заданной пользователем теме; помочь в заказе такси, сборе корзины продуктов, оформлении доставки и решении др. задач через «Яндекс Такси», «Яндекс Еду» и др. сервисы «Яндекса».

Как пояснил РБК руководитель направления «Алисы» и умных устройств «Яндекса» Валерий Стромов, обновления будут «постепенно раскатывать на пользователей». «Нейросеть, как человек, благодаря своим когнитивным способностям, используя, например, [сервисы] «Поиск», «Карты» и др., решает задачу за человека. Не только пишет ответ на запрос, а делает действие. Агенты, которых мы представили, смогут автоматизировать часть рутины человека. Наша кармическая задача — сэкономить людям время», — говорит Стромов. Он подчеркнул, речь идет о «новой эпохе, буквально о смене парадигмы». «Прогресс настолько быстрый, что мы не всегда понимаем, что технологически будет возможно, к примеру, через два года. Где-то мы чуть более оптимистичны, чаще — более пессимистичны», — рассуждает Стромов.

В Стромов назвал «Алису AI» — стратегическим направлением компании в области ИИ. По его словам, для всей компании ИИ стал «с отрывом крупнейшей инвестицией», но конкретных цифр он не назвал. По данным консолидированного отчета «Яндекса» за 2024 год, общие капитальные затраты (CAPEX) составили 124,6 млрд руб. против 84,2 млрд руб. годом ранее.

Полноценный эффект от запуска «Алисы AI» для бизнеса, по мнению Стромова, может проявиться в следующем году. По итогам 2024 года «Яндекс» впервые раскрыл выручку направления, связанного с умными устройствами и «Алисой», она составила 46 млрд руб. при общей выручке 1,1 трлн руб. Главным источником доходов «Яндекса» остается сегмент «Поиск и портал» (поиск, браузер, геосервисы и др.). По итогам первого полугодия его выручка составила 229 млрд руб., или 30% от общего показателя.

Что нужно для работы ИИ Сейчас IT-инфраструктура «Яндекса» в России включает более 150 тыс. серверов в своих дата-центрах с общим энергопотреблением свыше 200 МВт. По словам Стромова, под семейство моделей «Алиса AI» задействована существенная часть мощностей, при этом ИИ-агенты за счет длинного контекста «рассуждений» дополнительно увеличивают нагрузку на серверы: обучение и эксплуатация подобных моделей сравнимы с потреблением энергии небольшого города. Стромов пояснил, что IT-оборудование — значимая статья расходов, но компания пытается оптимизировать ИИ-модели на всех этапах: от архитектуры до инференса (inference — процесс реального использования модели после ее обучения). «Весь мир хвалится гигантизмом нейросетей, они становятся больше, больше, но в реальности в этом есть часть маркетинга. Модель начинает больше запоминать всякого ненужного: например, какая хэш-сумма числа 12? Это бесполезная информация. Модель может просто взять число 12, сгенерировать простой код, запустить его и посмотреть ответ. Но она запомнила, потратила параметры, веса и вычисления, чтобы это выучить», — рассуждает Стромов. По его словам, при разработке «Алисы AI» «Яндекс» пытался оптимизировать модель, чтобы оставлять ее размеры, вес и возможности только на когнитивную генерализацию (создание выводов на основе обучения), и чтобы она в случае необходимости обращалась за данными в сервисы «Поиск», «Карты» и т.д. Благодаря оптимизации когнитивных способностей и инференса, другим алгоритмам обучения стоимость «интеллекта» в рублях за год упала примерно в 10 раз, сообщил Стромов.

Как развивают ИИ в мире

По данным аналитического сервиса Statcounter на сентябрь 2025 года, лидером рынка ИИ-чат-ботов в мире на любых платформах является ChatGPT от OpenAI с долей в 81,13%. Далее следуют Perplexity (10,82%), Microsoft Copilot (4,05%), Google Gemini (2,82%), Claude от Anthropic (0,99%) и DeepSeek (0,19%).

Крупнейшие технологические компании в мире инвестируют сотни миллиардов долларов в создание дата-центров, закупку специализированных чипов и серверов, чтобы быстрее обучать свои LLM. Например, OpenAI только в этом году заключил сделки на сумму около $1 трлн на поставку вычислительных мощностей для своих нейросетей. При этом у компаний разный подход к тому, должен ли ИИ быть бесплатным: часть, в том числе OpenAI и Anthropic, продвигают платные подписки, другие — как Hugging Face и в целом open source сообщество — настаивают на свободном доступе. В итоге формируется гибридная стратегия, где большинство компаний совмещают бесплатные базовые версии с платными профессиональными уровнями. В «Яндексе», как рассказал Валерий Стромов, разделяют такую политику.

О галлюцинациях, доверии и монетизации на рынке нейросетей — в блиц-интервью главы направления «Алисы» и умных устройств «Яндекса». «Количество галлюцинаций снижается» — В отчете за 2024 год «Яндекс» отмечал, что новые разработки ChatGPT и DeepSeek представляют угрозу для его бизнеса. Что именно вы считаете угрозой и насколько значительной? — Мы видим глобальных конкурентов. Это китайские, американские нейросети, часть из которых практически недоступны [российскому пользователю] — они закрыты, либо имеют достаточно дорогостоящую подписку. [Упоминание в отчете] это вопрос юридических формулировок. «Яндекс» видит зарождение нового рынка и сильных конкурентов, которых надо победить. Думаю, что текущая скорость роста нейросети «Алиса AI» такая, что в ближайшее время мы будем далеко впереди конкурентов. Что такое лучший ИИ-продукт для пользователей? У пользователей очень много вопросов, проблем: на работе все время что-то меняется, кто-то меняет работу, [на новой] ничего не понимает, учеба очень сложная, в быту миллион вопросов, надо что-то найти, купить и т.д. На основе текущих замеров, экспертных, менеджерских, на реальных пользователях мы — это лучший доступный ИИ-продукт. Среди критериев были полнота, качество, правдивость ответов, помог ли ответ продвинуться или полностью решил вопрос. Анализировали и так называемые галлюцинации нейросетей (когда модели генерируют уверенные, но ложные или выдуманные ответы, которые не соответствуют реальности или данным, на которых они обучались. — РБК), а также «общий вайб», чтобы эмпатически модель была приятной: как она себя ведет, насколько у нее правильное и заботливое отношение к пользователю. «Яндекс» увидел угрозу в DeepSeek и GPT для конкурентной среды Технологии и медиа — С учетом существования галлюцинаций ИИ можно ли сейчас доверять ИИ-агентам? — Количество галлюцинаций снижается. Они все еще присутствуют, но мы понимаем, что уже на огромном пласте задач можно просто довериться. Где-то, конечно, надо применять критический взгляд: в таких сенситивных вопросах, как здоровье, семья, жизненные решения. То есть хочется, чтобы пользователи использовали ИИ осознанно. Сейчас есть пользователи, которые относятся к ответам очень критически: не доверяют и перепроверяют каждое слово. Но даже в обычной жизни сложно найти Single Source of Truth (единую точку правды. — РБК). У нас есть сотрудники, которые могут доверять ИИ 95 из 100 запросов. Просто это тебя ускоряет. Даже если что-то не так [в ответе] — не так страшно. А для каких-то профессий, задач это неприменимо, надо всегда проверять. Тогда просто используешь суммаризацию. — В апреле этого года OpenAI откатила последнее обновление ChatGPT-4o из-за многочисленных жалоб пользователей на излишнюю вежливость и подхалимство чат-бота. Вы работаете над проблемой подхалимства ИИ? — Нейросеть и продукт должны быть полезными. «Алиса AI» тоже пытается быть всегда подбадривающей. В живом общении, когда хочется иногда максимальную пользу человеку дать, ты можешь быть не грубым, но прямым, заставлять довольно жестко задуматься о чем-то. И вот как задизайнить, как сделать такой механизм обучения, который будет моделям помогать [понять], когда им надо в такой режим вступать? Это невероятная задачка, где одновременно лучшие эксперты в психологии поведения моделей вместе с нашими продуктовыми менеджерами и инженерами должны определить, как это сделать. Сейчас у ИИ-моделей больше поддерживающего поведения, но в ближайшем будущем этим можно будет управлять. Например, попросить: «Максимально прямо, пожалуйста, я готов к любому фидбэку. У меня такая ситуация в жизни. Не знаю, хорошо ли я себя повел или нет». И модель скажет: «Нет, задумайся, пожалуйста, и в следующий раз сделай не так». — В июле «Яндекс» сделал бесплатными основные функции «Чата с Алисой», чтобы переманить пользователей у иностранных нейросетей и привлечь тех, кто еще не освоил технологию. Каким был эффект? — Это позволило увеличить аудиторию сервиса в шесть раз за четыре месяца (абсолютное значение он не назвал. — РБК). Базовый ИИ должен быть бесплатным. Мы хотим и сделаем доступ к ИИ для любого пользователя в стране бесплатным. Но [развитие подобных сервисов] — это ресурсоемкая, достаточно дорогая история. Сейчас у нас десятки инженеров работают над оптимизацией нейросетевых технологий. Очень важное направление — это сделать его как можно более дешевым в использовании. Это как раз инженерная магия. Продвинутые функции будут однозначно монетизироваться по подписочной модели. В течение нескольких следующих кварталов сформируем новые модели монетизации. У нас есть довольно много гипотез и сотни экспериментов по рекламной и транзакционным моделям. В 2026 году рассчитываем расширить участие партнеров в ИИ-чатах. Представьте, если в вашем суперуютном пространстве в общении с ИИ-помощником, с которым вы делитесь всем, будет какая-то инородная [рекламная] картинка. Эмоция будет явно не про доверие, счастье. Поэтому наша большая задача — придумать новые форматы. Базово надо сделать так, чтобы для пользователя реклама стала полезной. К примеру, я собираюсь на рыбалку в первый раз. Советуюсь с «Алисой»: подготовь, что мне надо знать. И она рассказывает, какое надо оснащение, что взять с собой, как себя вести, какая одежда, еда и все такое. Если она в этот момент также мне скажет, что лучше вот эту палатку посмотреть, у нее по отзывам все супер, и мы просто честно покажем какую-то линейку товаров, и, возможно, часть из них будет рекламой продвинута. — Gartner прогнозирует, что к 2026 году объем поисковых запросов через поисковики снизится на 25%, а пользователи массово перейдут на чат-боты и ассистентов на основе ИИ. Видите ли вы такой переток в своих сервисах? — С ростом возможностей ИИ часть задач будет перетекать. И там будет возникать как раз транзакционная рекламная монетизация. Существенный переток мы увидим в будущем. Скорее, мы не знаем, начнется ли он сейчас и какой наклон кривой будет. Возможно, в будущем мы окажемся в мире, когда через четыре года из-за эволюции поиска (потому что поиск тоже меняется, становится умнее и лучше), там останутся достаточно широкие основные информационные сценарии. Глупо было бы утверждать, что поиск это не затронет. Сейчас мы видим, что поиск растет, и если какие-то информационные вещи и уходят, то вся коммерциализируемая часть поиска сейчас остается без особых изменений. В будущем за счет развития возможностей ИИ суммарный трафик традиционных и ИИ-запросов продолжит расти в том числе в коммерческом плане — появится больше сценариев обратиться к ИИ-агенту и доверить выполнение внешних задач.