«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

«Яндекс» сделал бесплатной свою нейросеть «Чат с Алисой». Компания рассчитывает, что это позволит переманить пользователей иностранных нейросетей и привлечь еще не освоивших технологию

Фото: Владислав Шатило / РБК

О том, что «Яндекс» отменил плату за пользование нейросетью «Алиса» на базе большой языковой модели (Large Language Model, LLM) YandexGPT 5 Pro, РБК рассказал представитель компании. Ранее за доступ к этой версии бралась плата в 100 руб. в месяц.

YandexGPT 5 Pro — самая мощная генеративная модель «Яндекса» на данный момент. Позволяет создавать тексты разных стилей и форматов, генерировать изображения, работать с файлами и решать др. задачи. Пользователям доступен также режим рассуждений для решения сложных, многосоставных задач. Нейросетью можно пользоваться на ее сайте, главной странице «Яндекса», в приложениях «Алиса» и «Яндекс с Алисой», а также в «Яндекс Браузере» для Android (в десктопном «Браузере» и версии для iOS обновление появится позже). Число пользователей этой модели в «Яндексе» не назвали, лишь сообщили, что сейчас «Алисой» в поиске и в чате ежемесячно пользуется более 43 млн зарегистрированных пользователей «Яндекса».

Пользователям нейросети станет доступен режим рассуждений и поиск в Сети по нескольким источникам. «Анализ информации языковой моделью требует очень много вычислительных ресурсов, поэтому ранее они были платными. Несмотря на это, сейчас мы открываем ее для всех», — объяснил собеседник РБК. В бесплатном режиме также можно будет работать с файлами в форматах pdf, txt, doc и docх на Web-поверхностях (alice.yandex.ru), а также генерировать изображения на улучшенной модели YandexART 2.5. Нейросеть работает как на русском, так и на английском языках. В будущем компания рассматривает различные способы монетизации, как по подписочной, так и по рекламной модели, сообщил глава «Алисы» и «умных» устройств «Яндекса» Валерий Стромов.

В «Яндексе» не раскрывают размер инвестиций в развитие искусственного интеллекта, объясняя, что они распределены между всеми сервисами и продуктами.

Что останется платным Представитель «Яндекса» отметил, что они сохранят платную версию YandexGPT 5 Pro, но у нее будет другой набор функций. Например, функция персонализированного общения. «Нейросеть будет учитывать, что раньше сообщал о себе пользователь в диалоге: например, чем он увлекается, какую кухню любит, как зовут его собаку. Это сделает общение с «Алисой Про» на умных устройствах и в чате живым и естественным. Чтобы ответы «Алисы» стали более релевантными, нужно авторизоваться в «Яндексе» в «чате с Алисой» или сказать «Алиса, давай познакомимся» «умной» колонке или ТВ Станции. Кроме того, в этой версии станут доступны обновленный диалоговый тренажер английского языка, Live-режим (умная камера с возможностью дозадать вопросы «Алисе»), возможность пользоваться наиболее мощными нейросетями компании без ограничений даже в периоды пиковой нагрузки, а также детские сценарии и образовательные игры, созданные совместно с «Яндекс Учебником».

Зачем отменять плату

Отмену платы представитель «Яндекса» объяснил желанием привлечь новых пользователей. «Рынок нейросетей пока молодой и еще формируется. Наша цель — привлечь как можно больше пользователей в «чат с Алисой», вырастить рынок нейросетей и стать его лидерами. Планируем привлечь как новых пользователей, кто еще не пользуется нейросетями, так и тех, кто уже пользуется продуктами мировых конкурентов», — пояснил он.

В числе лидеров по количеству пользователей и качеству генераций в мире: модель GPT-4o от OpenAI, Claude 3.5 Sonnet от Anthropic, китайские Qwen Max (Alibaba), а также R1 (DeepSeek), рассказывает Ярослав Беспалов, руководитель группы «Мультимодальные архитектуры ИИ» лаборатории «Сильный ИИ в медицине» института AIRI. Часть игроков, по его словам, работает на open-source-решениях (софт с открытым исходным кодом, которые можно использовать, адаптировать, изменять и улучшать), например, модель DeepSeek остается полностью бесплатной, аналогичным образом поступают лидеры европейского рынка –– французский стартап Mistral.

Учитывая, что китайский DeepSeek бесплатен и предлагает очень высокое качество, единственная возможность конкурировать с ним — тоже предоставить доступ к своим нейросетям бесплатно, соглашается гендиректор VisionLabs («дочка» МТС) Дмитрий Марков. По его словам, популярность DeepSeek, помимо качества, обусловлена как раз простотой доступа и бесплатным пользованием, поэтому, если сейчас пользователи привыкнут к DeepSeek, то перетянуть их в будущем будет намного сложнее.

При этом он отметил, что у российских нейросетей для бизнеса есть уникальное преимущество: они лучше иностранных справляются с рядом конкретных прикладных задач, потому что обучены на определенных данных. «Если «Яндекс» добьется того, что его нейросети будут что-то лучше делать на русском, то компания сможет переманить часть аудитории иностранных сервисов в России. Потому что УТП (уникальное торговое предложение. — РБК) отечественных нейросетей — именно работа на русском языке. Задача сложная, но достижимая, несмотря на то, что у иностранных компаний вычислительных мощностей больше», — считает Марков. Кроме этого, по его словам, расширить аудиторию сервиса «Яндексу» может помочь совместимость с популярными сервисами и надежность хранения данных, учитывая, что сервисами компании пользуется большое число россиян.

Конкурировать с западными решениями непросто, соглашается директор по Data Science «Авито» Константин Мягких, — у крупных глобальных игроков мощнее модели и больше ресурсов, но российские лучше понимают локальный контекст, язык и могут быстрее запускать реально работающие сценарии.

При этом представитель «Яндекса» отметил, что мощностей их инфраструктуры достаточно для резкого роста пользователей, но, если нагрузка будет чрезмерная, «Алиса» будет отвечать с помощью более простой модели Yandex GPT 5 Lite. Он подчеркнул, что это решение является преимуществом нейросети в сравнении с DeepSeek, который в пиковые нагрузки может не отвечать.

Готовы ли пользователи платить

Объем отечественного рынка генеративных сетей сейчас, по разным подсчетам, составляет 10-15 млрд руб., указал партнер «Яков и Партнёры» Максим Болотских. Он отметил, что «ключевые игроки делают ставку на долгосрочную перспективу». При этом Ярослав Беспалов указал, что в решениях для сегментов b2b и b2g используются классические сценарии монетизации технологий, но в b2c игроки рынка пока не нашли универсального способа зарабатывать.«Некоторые продукты, например, чат-бот GigaChat от «Сбера», изначально предоставляются пользователям бесплатно, некоторые берут плату за использование расширенных функций», — отметил Беспалов.

Гендиректор VisionLabs говорит, что монетизация генеративного искусственного интеллекта в России сегодня пока есть только в сфере b2b за счет внедрения on-premise-решений (работают на собственных серверах заказчика) в крупных корпорациях. В b2c в среднесрочной перспективе, по его мнению, речь может идти о монетизации за счет рекламы и подписок на дополнительные услуги, такие как защита от мошенников, подготовка сложных отчетов и др.

У массового потребителя пока есть ожидание, что «ИИ — это бесплатно», но постепенно это будет меняться, уверен Мягких. «Возможно, какое-то время будет работать модель, когда базовые функции предоставляются бесплатно, а за более продвинутые нужно платить. «Долгосрочно здесь огромный потенциал. Особенно, если смотреть в сторону агентских систем — когда ИИ не просто отвечает на запросы, а сам понимает, чего ты хочешь, и делает это за тебя. Это уже не про текст, а про действия. И именно в этих сценариях — где ИИ помогает достигать целей — будут настоящие деньги», — убежден представитель «Авито».

Для развития нейросетей нужны серьезные вложения, особенно если компания строит инфраструктуру. Но зарабатывать на этом можно, и уже сейчас некоторые компании делают это, говорит директор по искусственному интеллекту «Т-Банка» Виктор Тарнавский. «Главное — решить реальную проблему пользователя. Если ты экономишь человеку время, усилия, или даешь более качественный результат — он готов платить. Особенно в бизнес-сегменте», — считает он.

Представитель «Сбера» отказался от комментариев.