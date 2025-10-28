«Яндекс» запустит новую категорию носимых устройств с ИИ-агентом

«Яндекс» собирается выпустить новую категорию устройств с функциями искусственного интеллекта. Это будут носимые устройства, первыми из них могут стать наушники, через которые можно будет голосом взаимодействовать с нейросетями

Валерий Стромов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Яндекс» готовится представить новую категорию устройств — носимые устройства (wearables). Об этом в интервью РБК рассказал руководитель направления «Алисы» и «умных» устройств «Яндекса» Валерий Стромов.

Предполагается, что первым в категории станут наушники с доступом к новой версии чата, работающего на основе искусственного интеллекта (ИИ) и обладающим функциями ИИ-агентов (программы на базе больших языковых моделей (LLM), которые способны не только отвечать на вопросы, но и автономно выполнять задачи, анализировать данные, принимать решения на основе заданных параметров, взаимодействовать с другими системами и обучаться на своих ошибках). Подробнее «Яндекс» планирует рассказать о новинках во вторник, 28 октября.

Стромов напомнил, что весной «Яндекс» запустил продажи портативной колонки «Станции Стрит» с ИИ, которую можно использовать за пределами дома. «Мы поняли, что хочется, чтобы ты в любой момент времени мог попросить о чем-то «Алису», запустить какие-то агентные задачи, чтобы на ходу, не прикасаясь к телефону, можно было узнать у нее любую информацию, дать задачу что-то запомнить, записать, структурировать планы, напомнить что-то купить, позвонить маме, ответить по работе, отправить сообщение в Telegram, забронировать место и т.д. А потом спросить о своих планах на сегодня, и она расскажет», — рассказал он.

Стромов отметил, что пользователи смогут на ходу, не доставая телефон, наговаривать мысли и дела, которые важно не забыть, и «Алиса» будет преобразовывать их в структурированные списки, заметки и напоминания, а также сохранит их в чате (их можно будет просмотреть в приложении «Алиса» или голосом попросить прочесть через носимое устройство).

До сих пор «Яндекс» выпускал различные «умные» устройства для дома, включая линейку колонок с голосовым ассистентом, телевизоры с управлением по голосу, различные датчики, камеры видеонаблюдения, лампочки, розетки, хабы и др. По итогам 2024 года «Яндекс» впервые раскрыл выручку направления, связанного с «умными» устройствами и «Алисой»: показатель составил 46 млрд руб. Суммарно за все время компания продала 16,4 млн устройств.

Зачем нужны новые устройства

В 2025 году рынок потребительской электроники в России снижался, как в денежном, так и в штучном выражении. Но если продажи смартфонов и ноутбуков падали на 10-20%, то у носимых устройств темпы снижения были ниже. По данным МТС, за январь—сентябрь этого года в России было продано 23,3 млн наушников на 50,2 млрд руб., что на 5% больше в натуральном и на 2% меньше в денежном выражении, чем за тот же период прошлого года.

«Яндекс» не первым задумался об интеграции функций ИИ-агентов в устройства. Так, разработчик ChatGPT компания OpenAI приобрела io — стартап, специализирующийся на разработке гаджетов на основе ИИ и основанный бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Как рассказывал своим сотрудникам глава OpenAI Сэм Альтман, они планируют выпустить 100 миллионов «компаньонов» с ИИ для повседневной жизни. Предполагается, что такое устройство будет полностью отслеживать окружение и образ жизни пользователя, будет незаметным, сможет поместиться в кармане или на столе и станет третьим по значимости устройством, которое человек будет ставить на стол после ноутбука и смартфона. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что устройство не будет телефоном, и что Айв и Альтман намерены помочь пользователям отучиться от экранов.