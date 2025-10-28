 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0
Эксклюзив

«Яндекс» запустит новую категорию носимых устройств с ИИ-агентом

«Яндекс» запустит «умные» наушники с ИИ
«Яндекс» собирается выпустить новую категорию устройств с функциями искусственного интеллекта. Это будут носимые устройства, первыми из них могут стать наушники, через которые можно будет голосом взаимодействовать с нейросетями
Валерий Стромов
Валерий Стромов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Яндекс» готовится представить новую категорию устройств — носимые устройства (wearables). Об этом в интервью РБК рассказал руководитель направления «Алисы» и «умных» устройств «Яндекса» Валерий Стромов.

Предполагается, что первым в категории станут наушники с доступом к новой версии чата, работающего на основе искусственного интеллекта (ИИ) и обладающим функциями ИИ-агентов (программы на базе больших языковых моделей (LLM), которые способны не только отвечать на вопросы, но и автономно выполнять задачи, анализировать данные, принимать решения на основе заданных параметров, взаимодействовать с другими системами и обучаться на своих ошибках). Подробнее «Яндекс» планирует рассказать о новинках во вторник, 28 октября.

Стромов напомнил, что весной «Яндекс» запустил продажи портативной колонки «Станции Стрит» с ИИ, которую можно использовать за пределами дома. «Мы поняли, что хочется, чтобы ты в любой момент времени мог попросить о чем-то «Алису», запустить какие-то агентные задачи, чтобы на ходу, не прикасаясь к телефону, можно было узнать у нее любую информацию, дать задачу что-то запомнить, записать, структурировать планы, напомнить что-то купить, позвонить маме, ответить по работе, отправить сообщение в Telegram, забронировать место и т.д. А потом спросить о своих планах на сегодня, и она расскажет», — рассказал он.

Стромов отметил, что пользователи смогут на ходу, не доставая телефон, наговаривать мысли и дела, которые важно не забыть, и «Алиса» будет преобразовывать их в структурированные списки, заметки и напоминания, а также сохранит их в чате (их можно будет просмотреть в приложении «Алиса» или голосом попросить прочесть через носимое устройство).

До сих пор «Яндекс» выпускал различные «умные» устройства для дома, включая линейку колонок с голосовым ассистентом, телевизоры с управлением по голосу, различные датчики, камеры видеонаблюдения, лампочки, розетки, хабы и др. По итогам 2024 года «Яндекс» впервые раскрыл выручку направления, связанного с «умными» устройствами и «Алисой»: показатель составил 46 млрд руб. Суммарно за все время компания продала 16,4 млн устройств.

Зачем нужны новые устройства

В 2025 году рынок потребительской электроники в России снижался, как в денежном, так и в штучном выражении. Но если продажи смартфонов и ноутбуков падали на 10-20%, то у носимых устройств темпы снижения были ниже. По данным МТС, за январь—сентябрь этого года в России было продано 23,3 млн наушников на 50,2 млрд руб., что на 5% больше в натуральном и на 2% меньше в денежном выражении, чем за тот же период прошлого года.

«Яндекс» не первым задумался об интеграции функций ИИ-агентов в устройства. Так, разработчик ChatGPT компания OpenAI приобрела io — стартап, специализирующийся на разработке гаджетов на основе ИИ и основанный бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Как рассказывал своим сотрудникам глава OpenAI Сэм Альтман, они планируют выпустить 100 миллионов «компаньонов» с ИИ для повседневной жизни. Предполагается, что такое устройство будет полностью отслеживать окружение и образ жизни пользователя, будет незаметным, сможет поместиться в кармане или на столе и станет третьим по значимости устройством, которое человек будет ставить на стол после ноутбука и смартфона. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что устройство не будет телефоном, и что Айв и Альтман намерены помочь пользователям отучиться от экранов. 

Читайте РБК в Telegram

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков, Анна Балашова Анна Балашова
Яндекс гаджеты умные вещи
Материалы по теме
«Яндекс» до конца года протестирует новый формат такси-беспилотников
Технологии и медиа
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Минпромторг показал видео полета второго импортозамещенного МС-21 Технологии и медиа, 08:18
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС со Словакией и Чехией Политика, 08:04
Почему рынок алкоголя растет на фоне «трезвой молодежи» — The EconomistПодписка на РБК, 08:02
Число зараженных гепатитом в онкодиспансере на Камчатке возросло до 167 Общество, 08:01
«Яндекс» запустит новую категорию носимых устройств с ИИ-агентом Технологии и медиа, 08:00
С начала года продажи пива в России упали почти на 17% Вино, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На Сахалине восстановили работу высоковольтной сети после аварии Общество, 07:38
Правительство представит предложения модернизации маткапитала к декабрю Общество, 07:37
Мосбиржа запустит счета типа «Ин» в декабре. Что это и как будет работатьПодписка на РБК, 07:30
За ночь над регионами России уничтожили 17 беспилотников Политика, 07:21
Индекс Мосбиржи упал ниже 2450 пунктов впервые с декабря 2024 года Инвестиции, 07:17
Москвичей предупредили о похолодании и усилении дождей к выходным Общество, 07:11
Аэропорт Калуги возобновил полеты спустя десять часов Политика, 07:06