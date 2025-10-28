«Матч ТВ» направил в МОК предложение по показу Олимпиады-2026

«Матч ТВ» рассмотрит возможность показа зимней Олимпиады в Италии, исходя из экономической целесообразности и итогового списка российских спортсменов, рассказал в интервью РБК Александр Тащин. Канал уже направил предложение в МОК

Телеканал «Матч ТВ» направил коммерческое предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) по покупке прав на трансляцию зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Италии в 2026 году. Об этом в интервью РБК рассказал генпродюсер вещателя Александр Тащин. Предложение при этом содержит ряд оговорок, касающихся участия российских спортсменов.

Олимпийские игры, по мнению Тащина, будут одним из главных событий следующего спортивного сезона. «Несмотря на то что олимпийские принципы за последние годы пострадали и, как показала церемония открытия Игр в Париже, это уже не совсем то, что хотели бы видеть наши зрители, — отметил он. — Тем не менее, конечно, это событие. И при условии участия в нем российских спортсменов оно вызовет интерес».

Факт показа Олимпиады в эфире «Матч ТВ», по ожиданиям Тащина, будет решаться в последний момент. При этом для канала не будет проблемы, даже если окончательный состав российских спортсменов выяснится «за неделю» до турнира, и за этот же период будут получены права на трансляцию.

Отвечая на вопрос о том, каковы ключевые параметры, при исполнении которых «Матч ТВ» готов на покупку прав на показ Олимпиады, Тащин отметил в том числе окончательную стоимость и потенциал окупаемости. «Окупить это событие можно, но повторюсь, при допуске российских спортсменов, — отметил он. — В этом случае возрастет интерес у спонсоров и рекламодателей. Точную стоимость прав я называть не могу, но речь идет про несколько десятков миллионов рублей и даже больше».

Кроме того, ключевую роль будут иметь те виды спорта, по которым поедут российские спортсмены, продолжил Тащин. Самое популярное у аудитории — это, по словам генпродюсера «Матч ТВ», лыжи и биатлон.

Что касается предстоящих Паралимпийских игр, после заявления главы Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса о том, что российских спортсменов не допустят до участия ни в одном виде спорта, трансляции для «Матч ТВ» «не представляют интереса», отметил Тащин. «Если же наш паралимпийский комитет сумеет восстановить справедливость, конечно, эти соревнования были бы для нас интересны», — добавил он.

В 2023 году пресс-служба МОК сообщила, что Россия и Белоруссия не включены в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Медиаправа на территории Европы были переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery, представившим совместный тендер. Но Тащин тогда заявлял, что «Матч ТВ» находится в контакте с МОК по вопросу трансляции Олимпиад.

Тем не менее в 2024 году «Матч ТВ» летнюю Олимпиаду в Париже не показывал. Тогда Тащин объяснял отказ от покупки прав ограничениями участия российских спортсменов и экономической нецелесообразностью.

Ранее правами на трансляции Олимпиады в России владела компания «Телеспорт». В сентябре 2022 года Петр Макаренко, занимавший на тот момент пост гендиректора «Телеспорта», в интервью ТАСС заявлял, что оператор приобрел права на трансляции Олимпиады 2026 года, но других подтверждений этой информации не было. Летом 2024 года «Телеспорт» перешел гендиректору онлайн-кинотеатра Okko Сергею Шишкину. Позже суд признал Петра Макаренко банкротом. А в ноябре 2025 года заявление о собственном банкротстве подал и «Телеспорт».