 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0
Эксклюзив

«Матч ТВ» направил в МОК предложение по показу Олимпиады-2026

«Матч ТВ» назвал условия показа Олимпийских игр-2026 в Италии
«Матч ТВ» рассмотрит возможность показа зимней Олимпиады в Италии, исходя из экономической целесообразности и итогового списка российских спортсменов, рассказал в интервью РБК Александр Тащин. Канал уже направил предложение в МОК
Фото: Francesco Scaccianoce / Getty Images
Фото: Francesco Scaccianoce / Getty Images

Телеканал «Матч ТВ» направил коммерческое предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) по покупке прав на трансляцию зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Италии в 2026 году. Об этом в интервью РБК рассказал генпродюсер вещателя Александр Тащин. Предложение при этом содержит ряд оговорок, касающихся участия российских спортсменов.

Олимпийские игры, по мнению Тащина, будут одним из главных событий следующего спортивного сезона. «Несмотря на то что олимпийские принципы за последние годы пострадали и, как показала церемония открытия Игр в Париже, это уже не совсем то, что хотели бы видеть наши зрители, — отметил он. — Тем не менее, конечно, это событие. И при условии участия в нем российских спортсменов оно вызовет интерес».

«Матч ТВ» бесплатно покажет Эль-Класико на сайте и в приложении
Спорт
Фото:David Ramos / Getty Images

Факт показа Олимпиады в эфире «Матч ТВ», по ожиданиям Тащина, будет решаться в последний момент. При этом для канала не будет проблемы, даже если окончательный состав российских спортсменов выяснится «за неделю» до турнира, и за этот же период будут получены права на трансляцию.

Отвечая на вопрос о том, каковы ключевые параметры, при исполнении которых «Матч ТВ» готов на покупку прав на показ Олимпиады, Тащин отметил в том числе окончательную стоимость и потенциал окупаемости. «Окупить это событие можно, но повторюсь, при допуске российских спортсменов, — отметил он. — В этом случае возрастет интерес у спонсоров и рекламодателей. Точную стоимость прав я называть не могу, но речь идет про несколько десятков миллионов рублей и даже больше».

Кроме того, ключевую роль будут иметь те виды спорта, по которым поедут российские спортсмены, продолжил Тащин. Самое популярное у аудитории — это, по словам генпродюсера «Матч ТВ», лыжи и биатлон.

Генпродюсер раскрыл причину отказа «Матч ТВ» от трансляций Клубного ЧМ
Спорт
Генеральный продюсер телеканала &laquo;Матч ТВ&raquo; Александр Тащин

Что касается предстоящих Паралимпийских игр, после заявления главы Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса о том, что российских спортсменов не допустят до участия ни в одном виде спорта, трансляции для «Матч ТВ» «не представляют интереса», отметил Тащин. «Если же наш паралимпийский комитет сумеет восстановить справедливость, конечно, эти соревнования были бы для нас интересны», — добавил он.

В 2023 году пресс-служба МОК сообщила, что Россия и Белоруссия не включены в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Медиаправа на территории Европы были переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery, представившим совместный тендер. Но Тащин тогда заявлял, что «Матч ТВ» находится в контакте с МОК по вопросу трансляции Олимпиад.

Тем не менее в 2024 году «Матч ТВ» летнюю Олимпиаду в Париже не показывал. Тогда Тащин объяснял отказ от покупки прав ограничениями участия российских спортсменов и экономической нецелесообразностью.

Okko будет транслировать бундеслигу со следующего сезона вместо «Матч ТВ»
Спорт
Фото:Sebastian Widmann / Getty Images

Ранее правами на трансляции Олимпиады в России владела компания «Телеспорт». В сентябре 2022 года Петр Макаренко, занимавший на тот момент пост гендиректора «Телеспорта», в интервью ТАСС заявлял, что оператор приобрел права на трансляции Олимпиады 2026 года, но других подтверждений этой информации не было. Летом 2024 года «Телеспорт» перешел гендиректору онлайн-кинотеатра Okko Сергею Шишкину. Позже суд признал Петра Макаренко банкротом. А в ноябре 2025 года заявление о собственном банкротстве подал и «Телеспорт».

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
«Матч ТВ» Олимпиада Телеспорт трансляция
Материалы по теме
«Матч ТВ» заявил, что ISU отобрал у них олимпийский отбор из-за «санкций»
Спорт
«Матч ТВ» узнал, что Овечкин настоял на допуске российских СМИ на матчи
Спорт
«Матч ТВ» решил больше не показывать Бундеслигу
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Силы ПВО сбили 23 дрона за три часа Политика, 00:40
Стармер оценил эффект санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа для Украины Политика, 00:30
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
«Матч ТВ» направил в МОК предложение по показу Олимпиады-2026 Технологии и медиа, 00:00
NYT узнала, что ракеты и дроны Украине делает бывшее кастинг-агентство Политика, 27 окт, 23:39
Ученые не смогли объяснить происхождение пролетевшего над Москвой болида Общество, 27 окт, 23:26
В Петербурге возбудили дело после избиения подростками женщины в автобусе Общество, 27 окт, 23:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 27 окт, 23:00
CNN предупредил о годах задержки ядерных разработок из-за шатдауна в США Политика, 27 окт, 22:39
Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках Политика, 27 окт, 22:32
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 27 окт, 22:30
В Чечне появится Путинский районный суд Общество, 27 окт, 22:08
Рынок акций Аргентины вырос на 23% после победы партии Милея на выборах Инвестиции, 27 окт, 22:07
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 27 окт, 22:03