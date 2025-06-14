Генпродюсер раскрыл причину отказа «Матч ТВ» от трансляций Клубного ЧМ

Александр Тащин отметил, что федеральный канал отказался от приобретения прав из-за нерентабельности сделки, предложенной изначально

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Отказ телеканала «Матч ТВ» от трансляции клубного чемпионата мира по футболу обусловлен его экономической нецелесообразностью. Об этом «РБК Спорт» заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Мне сложно говорить про права, которые приобретены другими игроками на рынке. Исходя из нашего опыта и имеющегося рекламного инвентаря федерального канала, мы делали свое предложение, которое по итогу было значительно «перекрыто» текущим правообладателем. Итоговая сумма, на наш взгляд, не окупаема — поэтому мы и отказались от приобретения этих прав. Возможно, у коллег есть какая то стратегия, и они ее придерживаются», — сказал Тащин.

В апреле этого года «РБК Спорт» стало известно, что онлайн-кинотеатр Okko купил права на показ в России клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Okko заплатил за все права около $30 млн.

Генпродюсер отметил, что обновленный регламент клубного чемпионата мира не повысит интерес к турниру со стороны болельщиков и самих команд. «Этот турнир не новый и раньше какого-то ажиотажа не вызывал. Вряд ли новая формула проведения и увеличение количества команд серьезно повысят интерес к нему. Многие клубы, а вслед за ними и болельщики продолжают воспринимать его как полутоварищеский коммерческий турнир», — сказал он.

Тащин подчеркнул, что из-за разницы в часовых поясах прямые трансляции будут транслироваться в России в неудобное время. «Все-таки статус матчей не такой, как у чемпионата мира среди сборных команд, чтобы болельщики заводили будильники и просыпались в три утра», — сказал генеральный продюсер.

Он добавил, что из-за нового формата и отсутствия трансляций на общедоступном телевидении турнир не вызовет большого интереса у широкой публики: «Внимание к нему и близко не будет рядом с европейскими и мировыми соревнованиями сборных», — заключил он.

В США клубный чемпионат мира по футболу пройдет в новом формате, количество участников расширится с 7 до 32. Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля.