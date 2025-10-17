«Матч ТВ» бесплатно покажет Эль-Класико на сайте и в приложении
Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что бесплатно покажет матч десятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Берселоной» на сайте и в приложении.
Встреча, известная как Эль-Класико, пройдет 26 октября (начало — 18:15 мск).
«Матч ТВ» покажет встречу на сайте matchtv.ru и в приложениях «Матч!», а также на канале «Матч! Футбол 2», — говорится в сообщении.
На основном канале «Матч ТВ» в это время будет идти игра 13-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». После окончания встречи начнется трансляция Эль-Класико.
«Перенос времени начала игры «Зенит» — «Динамо» был бы крайне некорректен по отношению к болельщикам, которые уже купили билеты не только на стадион, но и на поезда и самолеты, рассчитывая провести выходные в Санкт-Петербурге», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
По словам Тащина, выбирая между сопоставимым по аудиторному спросу российским и международным спортом, «Матч ТВ» старается отдавать предпочтение российским турнирам. «Тем не менее, мы решили, что в данном случае будет правильным решением открыть эфир канала «Матч! Футбол 2» для всех болельщиков на нашем сайте и приложениях «Матч!». Наш приоритет — максимальная доступность лучшего спорта для всех жителей России», — добавил он.
