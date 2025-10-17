 Перейти к основному контенту
Спорт
0

«Матч ТВ» бесплатно покажет Эль-Класико на сайте и в приложении

Игра состоится 26 октября в 18:15 мск. Также все зрители смогут увидеть матч «Реал» — «Барселона» в эфире «Матч ТВ» сразу после окончания игры «Зенит» — «Динамо»
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что бесплатно покажет матч десятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Берселоной» на сайте и в приложении.

Встреча, известная как Эль-Класико, пройдет 26 октября (начало — 18:15 мск).

«Матч ТВ» покажет встречу на сайте matchtv.ru и в приложениях «Матч!», а также на канале «Матч! Футбол 2», — говорится в сообщении.

На основном канале «Матч ТВ» в это время будет идти игра 13-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». После окончания встречи начнется трансляция Эль-Класико.

«Перенос времени начала игры «Зенит» — «Динамо» был бы крайне некорректен по отношению к болельщикам, которые уже купили билеты не только на стадион, но и на поезда и самолеты, рассчитывая провести выходные в Санкт-Петербурге», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

По словам Тащина, выбирая между сопоставимым по аудиторному спросу российским и международным спортом, «Матч ТВ» старается отдавать предпочтение российским турнирам. «Тем не менее, мы решили, что в данном случае будет правильным решением открыть эфир канала «Матч! Футбол 2» для всех болельщиков на нашем сайте и приложениях «Матч!». Наш приоритет — максимальная доступность лучшего спорта для всех жителей России», — добавил он.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Футбол чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид ФК Барселона
