Okko будет транслировать бундеслигу со следующего сезона вместо «Матч ТВ»
Стриминговый сервис Okko с сезона 2025/26 будет эксклюзивно показывать чемпионат Германии по футболу (бундеслигу). Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
Контракт был подписан в марте 2024-го и действует четыре года — до конца сезона 2028/29.
Последние десять лет матчи бундеслиги транслировал «Матч ТВ», контракт действует до конца сезона 2024/25. РБК ранее 26 марта сообщил, что телеканал отказался от продления соглашения. Источник РБК утверждает, что правообладатель поднял цену в два раза, а аудиторные показатели чемпионата Германии невысоки.
Из футбола Okko также транслирует Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Лигу наций, чемпионаты Франции и Бельгии.
«Мы приобрели права на показ бундеслиги, потому что наблюдаем огромный интерес к немецкому футболу и видим впечатляющий уровень команд из Германии», — сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.
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