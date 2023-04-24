Власти ограничат комиссии агрегаторов от продажи билетов в театры Москвы

Билетные агрегаторы не смогут взимать с московских театров комиссию выше 4% за свои услуги. Этого, по словам участников рынка, не хватит для обеспечения продаж, в результате чего может вырасти конечная цены билетов для покупателей

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Московский департамент культуры разослал подведомственным театрам предписание о том, что заключать контракты на распространение билетов с помощью специализированных сервисов и агрегаторов они могут только с комиссией не выше 4%. Об этом РБК сообщили три источника в крупных билетных компаниях, а также подтвердили в пресс-службе самого департамента. Ограничения вступят в силу с 1 июля, уточнил представитель ведомства.

Решение об установлении «верхнего потолка» комиссии в депкульте объясняют желанием установить единый подход и «оптимизировать накладные расходы» подведомственных учреждений. В настоящее время продажа билетов на спектакли и концерты государственных театров осуществляется «не только традиционно их собственными кассами, но также через разные электронные ресурсы и сервисы, принадлежащие частным операторам», указывают в депкульте. «За свои посреднические услуги такие компании берут вознаграждение с каждого проданного билета, которое определяется индивидуально (3–15%) и составляет значительную сумму от выручки театров», — объясняет представитель ведомства.

Каких театров это коснется Департаменту культуры Москвы подчиняется несколько десятков московских театров. В их числе — «Современник», Театр Ермоловой, «Ленком», Московский театр на Таганке, Театр им. Маяковского, Театр cатиры, Мастерская Петра Фоменко, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Театр Моссовета, Московский театр оперетты, Театр им. Пушкина, Et Cetera, Московский театр юного зрителя, Театр Терезы Дуровой и «Эрмитаж».

Представители этих театров на момент публикации материала либо не ответили на запрос РБК, либо отказались от комментариев. Также поступили и представители крупнейших билетных агрегаторов — МТС Live и Ticketland (оба принадлежат МТС), «Яндекс.Афиша», kassir.ru, TicketCloud и «Афиша» (последняя принадлежит «Сберу»).

За что театры платят комиссию агрегаторам

Театры, как и все участники рынка, работают с билетными сервисами по двум моделям, объясняет РБК один из участников рынка. Первая модель подразумевает установку на сайте самого театра программного обеспечения агрегатора, через которое продаются билеты. Вторая модель — реализация билетов на сайте агрегатора. В обоих случаях с организаторов в пользу билетного сервиса взимается комиссия от суммы всех реализованных билетов, в среднем по рынку она составляет 8–10%, говорит собеседник РБК.

За эти деньги агрегатор не только берет на себя продажу билетов, но также организовывает PR-кампанию мероприятия: добавляет его в рассылаемые пользователям подборки, продвигает через баннеры на собственных ресурсах, отдает приоритет в выдаче и так далее.

Кроме услуг по продвижению мероприятия в комиссию включены и другие расходы, объясняет, в свою очередь, еще один собеседник РБК на рынке: «Так, комиссия за эквайринг — это уже 2%. Еще примерно столько же уходит на обеспечение зарплатного фонда программистам, поддерживающим работу самой системы. Кроме того, в комиссию входит сумма, которую пользователь получит в качестве кешбэка от банка при оплате покупки определенной картой».

Сейчас на конечной стоимости билета для зрителей эта комиссия, которую платят организаторы мероприятий, не отражается, отмечают собеседники РБК. Тем не менее агрегатор может вводить собственную комиссию для покупателей. Например, на «Яндекс.Афише» наценка за «работу сервиса» обычно составляет 10% от стоимости билета. У kassir.ru на ряд спектаклей также действует сервисный сбор в размере около 10%. Ticketland, в свою очередь, для пользователей сервисный сбор чаще всего не устанавливает.

Как изменения повлияют на бизнес продавцов билетов

Опрошенные РБК участники рынка единогласно отмечают, что ограничение верхнего потолка возможной комиссии напрямую повлияет на их бизнес-модель. В первую очередь это скажется на качестве программного обеспечения. Во-вторых, это отразится на покупателях: чтобы покрыть часть операционных расходов, агрегаторы будут вынуждены вводить или повышать уже существующие сервисные сборы. В-третьих, пострадают и сами театры: отсутствие маркетинговых кампаний по продвижению постановок может привести к падению посещаемости, так как зрители просто не будут знать о существовании того или иного спектакля.