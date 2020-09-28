PwC назвала заработавших на рынке развлечений во время пандемии

Карантин изменил предпочтения зрителей

На фоне пандемии и связанных с ней ограничений аудитория онлайн-кинотеатров в России заметно выросла. Практически все крупнейшие игроки отчитались о резком росте числа подписчиков в первой половине 2020 года. По оценке агентства TelecomDaily, выручка легальных видеосервисов в России в этот период выросла на 56% и составила 18,6 млрд руб. Крупнейшими сервисами по этому показателю были ivi (23%), Okko (17%), YouTube (9%), Megogo (7%), «Ростелеком» (6%) и «Амедиатека» (4%).

Подписная модель монетизации контента становится все более распространенной как во всем мире, так и в России. Ожидается, что ее доля в общем рынке ОТТ к 2024 году возрастет до 87% с нынешних 80%, а доходы от подписки составят $620 млн (со средним ежегодным темпом роста 28,5%). Транзакционная модель, которая предполагает оплату за просмотр конкретного контента, будет расти со средним ежегодным темпом 15,1% и к 2024 году составит $91 млн.

Среди примечательных событий в этом сегменте аналитики PwC назвали выход в 2020 году сразу нескольких российских сериалов, снятых специально для онлайн-кинотеатров («Чики», «Текст.Реальность», «Водоворот», «Окаянные дни» и др.), а также объявление о партнерстве Национальной медиа группы (НМГ) и Netflix, сделанное в начале сентября. У Netflix появится интерфейс, позволяющий смотреть контент сервиса с русским переводом или субтитрами и оплачивать подписку в рублях.

Традиционные рынки почти не растут

На фоне пандемии усилился тренд перехода зрителей от традиционного телевидения в интернет, констатируют авторы исследования. Объем сегмента телерекламы, который до недавнего времени был лидером по выручке среди всей медиаиндустрии, в этом году снизится на 11% по сравнению с показателем 2019 года и составит $2,5 млрд. Однако вынужденный режим самоизоляции привел к росту смотрения ТВ у всех возрастных категорий. К телеэкранам вернулась молодая аудитория в возрасте 4–25 лет, за счет которой общее смотрение может вырасти на 30% по итогам этого года. Увеличился и спрос на определенные категории товаров, что повлияло на рекламную активность их производителей (фармацевтическая продукция, службы доставки товаров и т.п.). Но многие рекламодатели заморозили бюджеты из-за коронавируса или перенесли их на 2021 год, что в итоге определит негативную динамику по итогам года. К показателям 2019-го рынок сможет вернуться лишь в 2022 году, прогнозирует PwC.

Один из наиболее пострадавших сегментов рекламного рынка России — реклама в кино. К концу 2020 года объем этого сегмента снизится на 42,7%, до $10,6 млн, тогда как в прошлом году он вырос на 6,2%, до $18,5 млн. Бюджеты на рекламу в кинотеатрах напрямую зависят от их посещаемости, а из-за пандемии эти площадки были закрыты на протяжении почти четырех месяцев и после открытия не смогли восстановить зрительский поток по причине ограничений Роспотребнадзора. Из-за приостановки деятельности кинотеатров в марте—августе 2020-го по итогам года прогнозируется падение рынка на 44,3%, до $474,5 млн.

Кто восстановится после пандемии

Восстановиться быстрее остальных смогут интернет- и музыкальные сервисы, предполагают в PwC. По прогнозу агентства, во втором квартале 2020 года рекламодатели станут восстанавливать свои бюджеты на продвижение в интернете, благодаря чему к концу года весь сегмент вырастет на 5%, а до 2024 года он будет ежегодно расти на 7,4% и достигнет $5,3 млрд.

Для российского музыкального рынка, основная доля выручки которого формировалась за счет концертных и фестивальных мероприятий, период пандемии стал испытанием. По итогам года его объем может сократиться на 47,7%, до $363 млн, хотя еще год назад показатель вырос на 16,4% и составлял $694 млн. Рынок живой музыки из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией в этом году может снизиться на 76%, до $129 млн. Участники этого рынка попытались использовать альтернативные форматы для концертов и фестивалей, но они не компенсировали резкое падение доходов непосредственно от очных мероприятий. Однако во время пандемии участники музыкального рынка продолжали зарабатывать на музыкальном стриминге, на него придется 57,3% от общего объема российского музыкального рынка по итогам 2020-го. В 2024 году общий объем музыкального рынка вырастет до $968 млн, из которых $383 млн будет приходиться на стриминг.

Пандемия COVID-19 также благоприятно повлияла на рост выручки в индустрии видеоигр в России. По данным маркетплейса AliExpress, в апреле рост продаж цифровых копий игр вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Рост отмечен также в сегменте внутриигровых покупок. Российский рынок видеоигр и киберспорта занимает 11-е место в мире и пятое в Европе по объему. По различным оценкам, в России от 30 млн до 50 млн активных игроков в компьютерные и мобильные игры, а русский входит в тройку самых популярных языков на игровой площадке Steam с долей 11%, уступая только английскому и китайскому, отмечается в исследовании.