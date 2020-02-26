МТС получит «золотой диапазон» для тестирования 5G в Москве

О том, что ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, планируют изучить влияние технологии 5G на здоровье людей, в июле 2019 года писали «Известия». Сообщалось, что исследования продлятся больше года и будут включать в том числе проверку влияния технологии на животных. В результате эксперты должны определить допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет использоваться в санитарных правилах и нормативах для сотовой связи.

В декабре прошлого года департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) разместил соответствующую закупку. Поставщик должен оценить влияние новых беспроводных технологий, в том числе сетей связи 5G, на благополучие граждан и комфортную городскую среду в Москве. В частности, он должен определить предельно допустимые уровни электромагнитного поля, создаваемого устройствами в диапазоне 450–43500 МГц, и методы их контроля. Начальная цена контракта составляла около 30 млн руб., а поставщиком стал НИИ МТ.

Представитель МТС Алексей Меркутов пояснил, что заявка оператора о выделении частот в этих локациях действительно связана с тестированием, которое проводит НИИ МТ по заказу ДИТа. По его словам, все учреждения, указанные в решении ГКРЧ, будут вовлечены в исследование. «Как и предусмотрено тендером ДИТа, тесты должны оценить влияние сетей в диапазонах 5G на окружающую среду», — пояснил Меркутов. Он отметил, что частоты 37–40 ГГц также планируется использовать для развития 5G, поэтому необходима оценка влияния 5G на окружающую среду и в этих диапазонах.

РБК направил запрос в ДИТ.

«Золотой диапазон» для операторов Крупнейшие операторы не раз заявляли, что для оптимальной работы сетей 5G им нужны частоты 3,4–3,8 ГГц, но до сих пор их выделение блокировали силовики, поскольку в этом диапазоне работают их системы. Альтернативы для 3,4–3,8 ГГц нет, а ставка на другие диапазоны обусловит технологическое отставание страны, указывал, в частности, представитель пресс-службы «Ростелекома». На ближайшем заседании ГКРЧ планирует утвердить новую схему распределения частот для развития 5G: комиссия готова разрешить развивать новый стандарт на уже имеющихся у операторов частотах, которые сейчас используются для других поколений связи — 2G, 3G, 4G. Тестирование 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц проводили лишь «Ростелеком» и «МегаФон». Эти частоты они получили как партнеры чемпионата мира по футболу для пилотных зон в Москве, Санкт-Петербурге и Казани до 31 декабря 2018 года. Компании просили продлить сроки разрешений для проведения тестов и после завершения ЧМ, но ГКРЧ им отказала.

«Ростелеком» поддерживает проведение исследований, призванных практически доказать соответствие работы сетей и оборудования 5G санитарным нормам и правилам, сообщил РБК представитель оператора. В «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) также считают, что проведение испытаний пойдет на пользу всему операторскому сообществу. «Цель проведения тестирования в данных диапазонах в том числе оценить санитарно-эпидемиологические нормы, предъявляемые к радиоизлучению, и, вероятно, пересмотреть их в контексте развития 5G. Установленная в России норма 10 мкВт/см2 в 10–500 раз жестче, чем в развитых странах Европы и Северной Америки (100–5000 мкВт/см2). Принятые в России предельные значения могут стать критическим барьером для развития технологии 5G», — отметила представитель оператора Дарья Колесникова.

Представитель «ВымпелКома» («Билайн») Анна Айбашева отметила, что оператор ранее неоднократно подавал заявки на тестирование 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц в разных городах, на различных промышленных объектах, в помещениях и на улице, даже под землей (в метро). «В удовлетворении всех этих заявок нам было отказано. Мы не оставляем попытки получить эти частоты для тестирования 5G, и на заседании ГКРЧ 10 марта будет рассмотрена наша очередная заявка на их выделение на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Если ГКРЧ выделит операторам данную полосу, мы воспримем это как позитивный сигнал от регулятора», — сообщила она.

«Мы рассчитываем, что благодаря исследованию у операторов появится больше понимания о возможных местах размещения базовых станций для будущих сетей 5G», — сказал представитель «МегаФона».