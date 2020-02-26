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Технологии и медиа ,  
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МТС получит «золотой диапазон» для тестирования 5G в Москве

Госкомиссия по радиочастотам планирует выделить МТС диапазон 3,4–3,8 ГГц для изучения влияния 5G на окружающую среду. Операторы давно просили разрешить им тесты нового стандарта связи в этом диапазоне, но власти им отказывали
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует выделить МТС частоты в так называемом золотом диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования влияния сетей пятого поколения связи (5G) на окружающую среду. Это следует из проекта решения к ближайшему заседанию комиссии, которое должно состояться 10 марта. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Как следует из проекта решения, госкомиссия выделит частоты 3,4–3,8 ГГц и 37–40 ГГц для «проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ в целях исследования влияния работы радиоэлектронных средств стандарта 5G/IMT-2020 на окружающую среду на территории Москвы». Операторы называют диапазон 3,4–3,8 ГГц «золотым», поскольку именно он лучше всего подходит для развития 5G.

Проверка влияния на людей

МТС частоты будут выделены локально:

  • По адресу: проспект Буденного, 31, где располагается ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» (НИИ МТ).
  • На ул. Маршала Новикова, 23, где расположен ФГБУ «Государственный научный центр — Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна».
  • На ул. Казакова, 16, где расположен Научно-исследовательский институт радио (НИИР).

О том, что ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, планируют изучить влияние технологии 5G на здоровье людей, в июле 2019 года писали «Известия». Сообщалось, что исследования продлятся больше года и будут включать в том числе проверку влияния технологии на животных. В результате эксперты должны определить допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет использоваться в санитарных правилах и нормативах для сотовой связи.

В декабре прошлого года департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) разместил соответствующую закупку. Поставщик должен оценить влияние новых беспроводных технологий, в том числе сетей связи 5G, на благополучие граждан и комфортную городскую среду в Москве. В частности, он должен определить предельно допустимые уровни электромагнитного поля, создаваемого устройствами в диапазоне 450–43500 МГц, и методы их контроля. Начальная цена контракта составляла около 30 млн руб., а поставщиком стал НИИ МТ.

Представитель МТС Алексей Меркутов пояснил, что заявка оператора о выделении частот в этих локациях действительно связана с тестированием, которое проводит НИИ МТ по заказу ДИТа. По его словам, все учреждения, указанные в решении ГКРЧ, будут вовлечены в исследование. «Как и предусмотрено тендером ДИТа, тесты должны оценить влияние сетей в диапазонах 5G на окружающую среду», — пояснил Меркутов. Он отметил, что частоты 37–40 ГГц также планируется использовать для развития 5G, поэтому необходима оценка влияния 5G на окружающую среду и в этих диапазонах.

РБК направил запрос в ДИТ.

«Золотой диапазон» для операторов

Крупнейшие операторы не раз заявляли, что для оптимальной работы сетей 5G им нужны частоты 3,4–3,8 ГГц, но до сих пор их выделение блокировали силовики, поскольку в этом диапазоне работают их системы. Альтернативы для 3,4–3,8 ГГц нет, а ставка на другие диапазоны обусловит технологическое отставание страны, указывал, в частности, представитель пресс-службы «Ростелекома». На ближайшем заседании ГКРЧ планирует утвердить новую схему распределения частот для развития 5G: комиссия готова разрешить развивать новый стандарт на уже имеющихся у операторов частотах, которые сейчас используются для других поколений связи — 2G, 3G, 4G.

Тестирование 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц проводили лишь «Ростелеком» и «МегаФон». Эти частоты они получили как партнеры чемпионата мира по футболу для пилотных зон в Москве, Санкт-Петербурге и Казани до 31 декабря 2018 года. Компании просили продлить сроки разрешений для проведения тестов и после завершения ЧМ, но ГКРЧ им отказала.

«Ростелеком» поддерживает проведение исследований, призванных практически доказать соответствие работы сетей и оборудования 5G санитарным нормам и правилам, сообщил РБК представитель оператора. В «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) также считают, что проведение испытаний пойдет на пользу всему операторскому сообществу. «Цель проведения тестирования в данных диапазонах в том числе оценить санитарно-эпидемиологические нормы, предъявляемые к радиоизлучению, и, вероятно, пересмотреть их в контексте развития 5G. Установленная в России норма 10 мкВт/см2 в 10–500 раз жестче, чем в развитых странах Европы и Северной Америки (100–5000 мкВт/см2). Принятые в России предельные значения могут стать критическим барьером для развития технологии 5G», — отметила представитель оператора Дарья Колесникова.

Представитель «ВымпелКома» («Билайн») Анна Айбашева отметила, что оператор ранее неоднократно подавал заявки на тестирование 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц в разных городах, на различных промышленных объектах, в помещениях и на улице, даже под землей (в метро). «В удовлетворении всех этих заявок нам было отказано. Мы не оставляем попытки получить эти частоты для тестирования 5G, и на заседании ГКРЧ 10 марта будет рассмотрена наша очередная заявка на их выделение на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Если ГКРЧ выделит операторам данную полосу, мы воспримем это как позитивный сигнал от регулятора», — сообщила она.

«Мы рассчитываем, что благодаря исследованию у операторов появится больше понимания о возможных местах размещения базовых станций для будущих сетей 5G», — сказал представитель «МегаФона».

Автор: Александра Посыпкина
Теги: операторы связи, 5G, радиочастоты, Минкомсвязь
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